Уже два месяца как мертвая женщина выносила здорового младенца

Португальская спортсменка родила ребенка спустя почти два месяца после того, как ее мозг уже был мертв. Не все способны понять это быстро, поэтому повторим: человек, как личность, перестает существовать со смертью мозга ("душа отлетает", можно сказать и так, если вы религиозны). Но его тело, биологический организм, может на какое-то время "остаться в живых"...

Байдарочница Катарина Секейра страдала от астмы и попала в больницу с острым приступом удушья на 19-й неделе беременности. Ее ввели ее в состояние искусственной комы, но через несколько дней женщина умерла, пишет The Sun.

По просьбе родственников врачи держали ее на искусственной вентиляции легких 56 дней. Когда состояние тела спортсменки ухудшилось, ей провели кесарево сечении.

Отмечается, что мальчик родился здоровым, хотя недоношенным. Отец ребенка назвал появление сына на свет чудом.

В это трудно поверить и трудно уложить в голове, да. Но так может быть - в наше время развития медицинских технологий. Как и зачатие от умершего мужчины...

По инф. rosbalt.ru

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