Бывает, но редко: двойняшки... от разных отцов

В китайском городе Сямынь, провинции Фуцзянь, женщина родила двойняшек от разных отцов.

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По данным СМИ, тест ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции, показал, что муж женщины приходится отцом лишь одному ребенку.

Мать детей призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной. По ее словам, он мог стать отцом другого ребенка.

Медики называют рождение двойни, зачатой от двух мужчин, гетеропатернальной суперфекундацией. Такое случается довольно редко. Об этом истории пишет Daily Mail.

По инф. rosbalt.ru

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