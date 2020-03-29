Сериал «Патриот»: киноистория без особого патриотизма

С момента выхода первого сезона сериала «Физрук» прошло 6 лет, с тех пор не смотрела ни одного сериала на телеканале ТНТ. И вот сегодня, включив новый сериал – «Патриот», испытала мощнейшее дежавю (или, как сказал бы один из героев сериала, «дежавюр»).

Основные события разворачиваются в магазинчике «Мечта», куда в первую очередь по возвращении на свою ну очень малую родину и приходит Санька Кучин, он же главный герой, он же патриот. Отслужив три года в спецназе, вернувшись домой, парень обнаруживает полную духовную разруху, конечно же, как человек с высокими духовными принципами, Кучин решает повлиять на ситуацию, чтобы не дать своей родине окончательно загнуться, ведь «нашей стране не нужны ущербные кирпичики». Будущий эфэсбэшник, используя свой армейский подход, пытается избавить простых людей от трудностей, хотя на самом деле трудностей у них особо и нет, они живут в своей привычной среде. Помимо самоотверженных попыток Саньки избавить близких людей от проблем, в сериале присутствует и любовная линия между главным героем и Леной – его школьной возлюбленной, которая грезит мечтами о прекрасной жизни в столице.

Долго пыталась понять, к кому же из героев я испытываю хотя бы малейшую эмпатию: к глупенькой Ленке, которая в 23 года ведёт «Инстаграм», пока остальные герои с горем пополам пытаются вести жизнь? Или к откровенно слепой Катьке, которая бегает за Кучиным, то и дело соблазняя его всем, что досталось ей от мамы? А может быть, это сам главный герой, который ведёт себя как выросший Илья Полежайкин из сериала «Папины дочки»? Как бы я ни пыталась найти ответ на этот вопрос, у меня ничего не получилось, так же как не получилось у режиссёра Николая Бурлака раскрыть тему патриотизма в этом сериале. Такое ощущение, что он в свой предыдущий сериал «Улица» добавил нового героя, но сделал это крайне неуместно. Такие ли патриоты в нашей стране? Очень надеюсь, что нет.

Однако актёры подобраны неплохо, главную роль сыграл Антон Жижин, ещё неизвестное лицо на телевидении, но типаж соответствует подобного рода «патриотам». Роль Ленки досталась более известной актрисе – Анастасии Талызиной, она играет эдакую современную Пеппи Длинныйчулок. Ну и как сериал на ТНТ может обойтись без Настасьи Самбурской и Владимира Сычёва? Никак, поэтому и в «Патриоте» мы опять встречаемся с ними, но ничего нового в их образах не находим.

Несмотря на то что сериал похож на коллаборацию «Реальных пацанов» со «Сватами» и наполнен множеством примитивных и пошлых шуток, смотрится он очень легко, а местами даже весело, я не заметила, как за домашними делами посмотрела все выпущенные серии. Получится ли у нашего «патриота» навести порядок в своём городке и добиться сердца своей Сысы-Монро, узнать интересно, но не так чтобы очень.

Посмотрев одим и тот же кинопроект, наверное, каждый может найти в нем свои симпатии и антипатии, положительные и не очень моменты. Главное, чтобы в душе после просмотра что-то хорошее оставалось. И произведение проверяется на прочность не только мнениями людей, но и временем. Настоящее кино точно будет жить долго.



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По инф. lgz.ru

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