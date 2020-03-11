«Магомаев»: сериал о легендарном певце и его огромной любви

На Первом канале стартовал сериал «Магомаев». К этой ленте уже приковано огромное внимание людей. Интересны публике актеры, которые сыграли в многосерийном фильме, а также их роли.

Фильм рассказывает о легендарном советском певце Муслиме Магомаеве. Конечно, главный вопрос у создателей сериала изначально состоял в том, кто сыграет известного артиста. В итоге был выбран Милош Бикович, который немного внешне похож с Магомаевым. Утверждала роль вдова умершего певца Тамара Синявская. Она одобрила выбор на главную роль и также дала добро на то, чтобы Ирина Антоненко сыграла ее.

Съемочная команда отметила, что Бикович отлично справился с поставленной задачей. Сам же исполнитель главной роли сказал, что до съемок не знал о том, кого он играет. Артист отметил, что познакомился с ним не как с великим человеком, а как с тем, кто искал любовь.

Вообще центральная идея и мысль многосерийного фильма — это любовь и ее важность для каждого человека, независимо от того, насколько он известен. Антоненко отметила, что им с Милошем удалось передать ту любовь, что была у Муслима и его любимой.

Когда они оказывались в кадре, призналась артистка, то полностью перевоплощались во влюбленных. Вообще актерский состав ленты получился очень сильный, и это сделало картину еще более яркой.

Гражданскую жену артиста (ее зовут в ленте Лика) сыграла Светлана Устинова. Она в тоже время и продвигает в картине своего «мужа», как продюсер. В сериале для нее создали совершенно особенный образ.

Премьера сериала «Магомаев»

Фильм начали показывать 9 марта 2020 года на Первом канале. Как уже было сказано, сериал снят о легендарном певце и о его большой любви к артистке Большого театра, которая длилась более 30 лет.

Очень много времени было уделено подготовке к съемкам. Так, 4 года писался сценарий. Для того чтобы передать дух 60-70-х годов, были созданы оригинальные декорации. Но особый ажиотаж был вокруг костюмов главных героев, которым уделили очень много внимания.

Очень долго создавались и подбирались костюмы, ведь нужно было показать богему тех времен. При этом создатели не стремились к тому, чтобы полностью воссоздать ту действительность.

Одежду для сериала и шили, и брали в частных коллекциях. В итоге были собраны все достойные костюмы той эпохи, так что другим командам, снимавшим о том же периоде, ничего не досталось.

Очень помогла коллекция художника Петлюры, где собраны многие знаковые вещи.

Художник по костюмам ленты отметила, что в свое время на Магомаева все шили, а сам он одевался очень стильно и элегантно, к тому же смело. Да и вообще певец был законодателем моды.

Для его любимой женщины вещи шили на заказ, а за основу брали образ жены одного из американских периодов того времени.

Легендарного певца нет с нами уже больше 10 лет, но его творчество – тонкое, умное, интеллигентное, завораживающее – продолжает жить в сердцах и душах людей. И долгожданный сериал позволит погрузиться во всю эту магию, напомнит не только о певческой карьере исполнителя, но и расскажет о его личной жизни, где было место для большой любви.

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По инф. 1rre.ru

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