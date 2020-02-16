Сериал «Крепостная»: тот случай, когда ТВ объединило людей из разных стран

Зачем включают телевизор? Для фона, пусть бухтит, вдруг проскочит что-то интересное, какая-нибудь важная информация, интересное лицо... Зачем смотрят сериалы? Там что-то полезное, прекрасное, волнующее, переворачивающее душу? Нет, очень редко что-то заденет за живое, а пользы никакой. В основном смотрят, чтобы убить время. Убитое время присваивает тот канал, который вы в данный момент смотрите, и продаёт его рекламодателю. Так существует ТВ.
Это все понимают, но продолжают пользоваться телевидением как «орудием самоубийства», сами не живут – смотрят, как изображают жизнь другие. Создатели сериалов хотят одного: чтобы их смотрели – это не кино, которое долго снимается для гурманов, здесь работают для народа, быстро и просто. Да, для самого простого народа, который тратит своё вечернее время не на балет, ресторан или книги и умные разговоры, а, придя с работы, готовит еду под телевизор, ужинает под телевизор и засыпает под него. От кинозрителя телезритель отличается тем, что согласен на всё, ему Тарковский, Скорсезе и даже что-то типа Тарантино не подходит. Ему нужна «Рабыня Изаура».
Помните, как в разгар перестройки вся страна прилипла к телевизору чуть ли не на месяц? Тот сериал про тяжёлую долю бразильской рабыни попал в точку. Тогда говорили: это наша тема, почему не сделать то же самое про наших крепостных, сколько было таких случаев, когда девочек воспитывали как барынь, а потом их брали в жёны аристократы, чаще, правда, судьба их складывалась трагично, барин, натешившись, возвращал их в «дворовое состояние», так что простор для сериальных страстей-мордастей огромный. И это не из обрыдлой повседневности, а из покрытого романтическим флёром ХIХ века с хрустом французской булки из барской жизни и хлёстом плёток – рабской. Всё это, судя по многочисленным отзывам «а моя прабабушка рассказывала про нашего барина...» сидит где-то глубоко в подкорке у всех.
И вот наконец, как ни странно, на Украине, такой сериал создали. И эту русско-украинскую «Крепостную» (герои говорят по-русски: и русские дворяне, и малороссийские крестьяне, лишь изредка переходящие на суржик) показали во многих странах, в первую очередь в СНГ: в России, на Украине, в Казахстане, Беларуси и Литве, а также его купили славяне Евросоюза: Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Словения, Хорватия, Польша. То есть тот случай, когда ТВ объединило людей из разных стран.
В первую очередь объединило сочувствие к униженным и оскорблённым женщинам: прелестной, трепетной Катерине (Екатерина Ковальчук), красавице-крестьянке Гале (Слава Красовская), сердобольной кухарке Павлине (Олеся Жураковская) и другим жертвам барского произвола, а также несчастной барыньке Натали (Анна Сагайдачная). И даже отрицательным персонажам сострадаешь, например, помешавшемуся на Кате подлецу Червинскому (Михаил Гаврилов, как и многие исполнители главных ролей, – из России) и сошедшей с ума от ревности помещице Шефер (Ксения Мишина). Да, герои совершают подчас немыслимые глупости и попадают в такие же обстоятельства, очень многое притянуто за уши (проблемы нынешней Украины с проституцией, коррупцией, наркоманией не были так значимы в царской России), но всё же что-то трогает. Кроме перечисленных актёров очень хорош Станислав Боклан, которого многие запомнили по сериалу «Слуга народа», где он сыграл роль премьер-министра (между прочим, гораздо лучше, чем президент Украины – свою роль).
Привлекло также удивительное обстоятельство: то, что главную роль сыграла воспитанница петербургской актёрской школы Екатерина Ковальчук, младшая сестра Анны Ковальчук. То есть каждый день в начале года мы видели на «России-1» двух сестёр: старшую – в «Тайнах следствия», младшую – в «Крепостной». Что ж, сёстры участвуют в сериалах, которые, да, убивают время, но делают это так, что многие зрители на них не в обиде.
В большей степени телевидение сейчас разочаровывает, чем очаровывает. Но сериал «Крепостная» действительно многим понравился. И сюжет интересный, хотя постоянно и думаешь, как же столько может всего свалиться на одного человека, и работу младшей сестры актрисы Анны Ковальчук любопытно было посмотреть. Может быть, этот сериал станет тем из кинопроектов, к которым возвращаются и пересматривают. В целом хотелось бы побольше цепляющего на телевидении, чтобы не «бухтело» все это фоном, а цепляло за душу и оставалось в сердце.
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Зачем включают телевизор? Для фона, пусть бухтит, вдруг проскочит что-то интересное, какая-нибудь важная информация, интересное лицо... Зачем смотрят сериалы? Там что-то полезное, прекрасное, волнующее, переворачивающее душу? Нет, очень редко что-то заденет за живое, а пользы никакой. В основном смотрят, чтобы убить время. Убитое время присваивает тот канал, который вы в данный момент смотрите, и продаёт его рекламодателю. Так существует ТВ.
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