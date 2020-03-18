Сериал «Сваты 7» без полюбившейся сватьи. Как же так?..

Кто заменит Людмилу Артемьеву в «Сватах 7»? Такие поисковые запросы часто встречаются в сети Интернет. Поклонники жизненного комедийного сериала уже на протяжении долгого времени наблюдают за жизнью экранных героев. Его огромная популярность связана с тем, что в фильме показана жизнь обычных людей — их быт и проблемы, которые так близки каждому.

Людмила Артемьева не участвует в съемках 7 сезона «Сватов»

Актриса Людмила Артемьева была одной из тех, кто стоял у истоков данного сериала. Одна исполняла одну из главных ролей. Артистка очень органично проживала экранную жизнь доброй, но взбалмошной и интеллигентной Ольги Ковалевой. Особенно выразительно Ольга смотрелась на контрасте со своей сватьей Валентиной.

За отлично исполненную роль Артемьеву неоднократно награждали различными почетными званиями и наградами. Артистка так полюбилась зрителям, что без неё, казалось, сериал не сможет существовать.

Жители России очень обрадовались, когда в Сети появилась информация о том, что съёмки 7 сезона «Сватов» уже начались. Но, к сожалению, в этот раз все пошло не очень гладко. По непонятной причине Людмила Артемьева не принимает участие в продолжении фильма.

На сегодняшний день ни сама актриса, ни режиссеры, ни коллеги по съемочной площадке не дают объяснений. Единственное, что подтвердил Федор Добронравов, это то, что Людмилы на съемочной площадке нет.

Вероятные причины ухода Людмилы Артемьевой из «Сватов»

Официальная причина отсутствия Артемьевой в 7 сезоне сериала неизвестна. Все участники процесса хранят молчание. Фанатам остается только догадываться, почему актриса отсутствует на съемочной площадке.

Периодически появляется информация, что Артемьеву просто не устроил размер гонорара и она отказалась сниматься. Еще имеется информация, что Людмила покинула сериал в результате конфликта с режиссером. Также можно увидеть сообщения о том, что отсутствие знаменитости связано с плохим самочувствием.

Сама Людмила Артемьева от комментариев отказывается и не хочет общаться с журналистами на тему своего ухода из сериальной семьи.

Кто заменит Людмилу Артемьеву на съемочной площадке «Сватов 7»

Ольга Ковалева была настолько яркой личностью, что после ухода её экранного супруга, зрители переключили свое внимание на неё. Она одинаково хорошо исполняет роль заботливой бабушки, стервозной, одинокой женщины, суровой начальницы. Поэтому, после ухода актрисы из сериала её место необходимо кем-то заполнить.

В новом сезоне на деревенской улице появляется новая героиня — будущая родственница семьи Бутко. Женщина в ярком костюме смотрится очень привлекательно и необычно.

По сюжету в гости к Ивану и Валентине приехала мама англичанина Джека, который в одном из сезонов искал в деревне адресата письма военного времени. Жизнь сложилась так, что Женя Ковалева решила связать свою жизнь с Джеком, а новой сватьей Ивана и Валентины стала его мать Кейт.

Зрители с нетерпением ожидают выхода нового сезона «Сватов» на экраны. Только тогда можно будет лично убедиться в правдивости информации, взятой с просторов Интернета.

Неподражаемая Людмила Артемьева украсила своей игрой сериал «Сваты». Жалко будет, если действительно комедия дальше будет идти уже без нее. Ведь к таким персонажам, как создала талантливая актриса, очень привыкаешь. И экранная Ольга Ковалева для многих... ну почти что родственница. И именно в исполнении любимой Людмилы.

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По инф. 1rre.ru

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