Может змея отдохнуть прилегла? Удивительная находка на диване одной из московских квартир

В одной из московских квартир нашли змею, которая неизвестным способом проникла в жилище. Одновременно сообщается и о замеченных скоплениях змей в некоторых районах Подмосковья...

«Хозяева квартиры на ул. Чичерина обнаружили у себя на диване змею, после чего вызвали сотрудников „Спасрезерва“», — уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ..

Змею отловили, она оказалась неядовитым амурским полозом. Ее передали в Московский зоопарк.

Хорошо хоть змея оказалась не опасной и вообще в квартиру не забрался кто-нибудь посерьезнее, крокодил, например. Стоит напомнить, что у нас есть и другие любопытные материалы про животных. Кое-что можно прочитать здесь:

А вообще, в ряде районов Московской области этим летом отмечено необычно большое количество змей.



Министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин сообщил, что речь идет о сотнях змей. По словам чиновника, сославшегося на сообщения лесников, в некоторых районах Подмосковья находят клубки змей, которые селятся локально.



При этом министр затруднился с ответом на вопрос, как решать такую проблему. «Мы активно консультируемся со специалистами в этой области, пока решения нет», — добавил он, передает агентство «Москва».

По инф. rosbalt.ru

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