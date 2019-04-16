Лось вывел канадских полицейских на угнанный автомобиль

Лось помог полиции закрыть дело об угоне автомобиля. Интересный случай произошел на канадском острове Ньюфаундленд, пишет CBC News.

Так, в полицию Ньюфаундленда и Лабрадора поступили сообщения о лосе в городе Сент-Джонс, который направлялся на юг острова. Правоохранители животное нашли и попытались развернуть его на север, в сторону леса, но он продолжал идти по своему маршруту. В итоге лось привел полицейских к подозрительной машине.

После проверки выяснилось, что автомобиль находился в розыске. Заявление о пропаже машины, которая была обнаружена, поступило в участок накануне.

По инф. rosbalt.ru

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