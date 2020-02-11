ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга всего за доллар
По инф. rosbalt.ru   
11 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Томская школьница Диана Костырина снимет короткометражку по мотивам рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате». Он продал ей права на экранизацию за доллар, сообщает РИА Томск. (Бывают же такие истории. Юной томичке несказанно повезло, но главное, ей предстоит оправдать ожидание мастера ужасов. Получится ли? Будем надеяться. - прим. МГ.)

Томская школьница за доллар купила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

16-летняя Диана призналась, что получила ответ на свой запрос об экранизации всего за сутки. По ее словам, из одного города можно было отправить только одну заявку, чтобы принять участие в программе, запущенной Кингом.

В рамках этой программы писатель за доллар делится правами на свои рассказы со школьниками, студентами и начинающими режиссерами со всего мира.

Продюсировать картину школьницы будет глава киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.

Отличная история, которая доказывает, что нет ничего невозможного. Своим примером томская школьница показала, что главное - попытаться, и тогда все может получиться. Расскажите об этом своим внукам, вдруг они тоже мечтают втайне о подобном, но никак не могут решиться.

  • Еще интересные новости из сферы культуры - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 