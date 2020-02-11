Томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга всего за доллар

Томская школьница Диана Костырина снимет короткометражку по мотивам рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате». Он продал ей права на экранизацию за доллар, сообщает РИА Томск. (Бывают же такие истории. Юной томичке несказанно повезло, но главное, ей предстоит оправдать ожидание мастера ужасов. Получится ли? Будем надеяться. - прим. МГ.)

16-летняя Диана призналась, что получила ответ на свой запрос об экранизации всего за сутки. По ее словам, из одного города можно было отправить только одну заявку, чтобы принять участие в программе, запущенной Кингом.

В рамках этой программы писатель за доллар делится правами на свои рассказы со школьниками, студентами и начинающими режиссерами со всего мира.

Продюсировать картину школьницы будет глава киноклуба «Сибирские киномастерские» Роман Дваладзе.

Отличная история, которая доказывает, что нет ничего невозможного. Своим примером томская школьница показала, что главное - попытаться, и тогда все может получиться. Расскажите об этом своим внукам, вдруг они тоже мечтают втайне о подобном, но никак не могут решиться.

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По инф. rosbalt.ru

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