ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Судя по километражу путешествий, королева Англии обогнула Землю целых 42 раза
Дмитрий Соколов, sobesednik.ru   
13 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.

Судя по километражу путешествий, королева Англии обогнула Землю целых 42 раза

Полный титул

«Ее Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, глава Содружества, защитница веры, самодержица орденов Рыцарства».

В начале декабря на сайте королевского дворца появилась вакансия. Елизавета II нуждается в новом директоре по организации путешествий.

Тот, кому достанется эта работа, будет жить во дворце и работать 37 часов в неделю – меньше стандартной российской пятидневки. Зарплата при этом – £85.000 в месяц. В рублях – 7 миллионов.  Среди требований к соискателю: опыт работы и управления финансами в сфере путешествий и логистики, хорошее понимание систем управления безопасностью полетов, само собой безупречный английский и еще около семи пунктов, последний: «умение давать обоснованные советы».

По елизаветинским местам

В интернете можно найти специальную карту, на которой отмечено, где и сколько раз побывала со своей свитой из 32 человек Елизавета II. Чаще всего она наносила визиты в Канаду, где была 22 раза, и в Австралию.

Цифра

42 раза обогнула земной шар английская королева. Такой километраж получится, если суммировать все ее путешествия.

Кроме этого, с ней запросто можно отправиться и на Шри-Ланку (чайная Мекка – Цейлон). Из экзотических стран – Зимбабве, Нигерия, Алжир, Бразилия и многие другие. Самым неожиданным путешествием королевы считается визит в Камерун – оттуда королева привезла слона для Лондонского зоопарка.

Правда, есть одна тонкость. С государственным визитом королева Елизавета может посетить любую из стран лишь однажды. Такова старая имперская традиция – нельзя допустить, чтобы кто-то из остальных глав государств посчитал себя в привилегированном положении. Все остальные поездки считаются простым путешествием. Но новому директору по логистике так даже проще.

Судя по километражу путешествий, королева Англии обогнула Землю целых 42 раза

25 лет назад, в 1994 году, президент Борис Ельцин добился первого и последнего официального визита королевы в Россию.

– Перед визитом ее свита приезжала раз пять или семь. Они меня просто измочалили. А как мы пойдем здесь, а как тут? Сам двор у нее древний. Все под стать ей по возрасту, – вспоминает бывший руководитель службы протокола Владимир Шевченко в материале для Ельцин Центра. – А еще у них одна вещь. Поскольку Англия – морская держава, то при прибывании в страну, в которой есть море, королева должна либо прибыть на яхте, либо убыть на ней обратно. А в остальном – можно на самолете. Мы сказали, что нам вообще-то удобнее начинать с Москвы. Это столица, там должны были пройти первые встречи, а заканчивать может Санкт-Петербургом. Так и получилось.

В Москве ее угостили «Репкой»

Визит в Россию в 1994 году носил политический характер: Британия хотела поддержать российскую демократию. Ранее, во времена СССР, визит был невозможен. Как говорили во дворце, пока не будет восстановлена справедливость в отношении царской семьи, родственников Виндзоров (царствующей королевской династии). При Ельцине останки нашли и частично идентифицировали.

В России Елизавета посетила больницу, Большой театр, Петропавловскую крепость, даже зашла в московскую школу №1239 (бывшая №20), специализирующуюся на изучении английского.

В кабинете у Анны Киселевой, которая до сих пор работает учительницей, целая подборка фотографий с королевой.

– В общей сложности мы готовились к визиту королевы три месяца, – рассказала Анна Киселева. – Дети рисовали плакаты, готовили сценки для открытого урока. Разучили «Репку». Естественно, на английском. Сказка, известная в обеих странах. В Англии называется Turnip. Все репетировалось довольно долго. Нам было не привыкать – в школе частые проверки и комиссии, праздничные мероприятия с участием ветеранов. Учитель, которая давала открытый урок, даже разучила книксен (поклон с приседанием в знак приветствия. – Авт.) и показывала детям, как его правильно делать.

Судя по репортажным съемкам, королева на приемах была очень сдержанна и эмоций почти не проявляла. Однако при общении с детьми, кажется, расчувствовалась.

– По графику они с супругом – принцем Филиппом – должны были приехать на 15 минут. Зайти на урок, посмотреть и уйти из школы. Но она задержалась на полтора часа. Королева долго говорила с ребятами из 3-го класса, хвалила их знание языка.

Куда нельзя?

Судя по километражу путешествий, королева Англии обогнула Землю целых 42 раза

А вот поехать в Грецию, видимо, не получится. Теплую европейскую страну, которая является родиной супруга Елизаветы, королева никогда не посещает. После женитьбы принц Филипп отказался от всех иностранных титулов и покинул Грецию еще в 18 лет (сейчас ему 98!).

Должность директора по путешествиям вряд ли позволит далеко держаться от политики.

– Считается, что в реальной политической жизни королева не участвует, однако дворец и окружение королевы играют довольно серьезную роль, – объясняет историк Леонид Млечин. – Есть целый класс чиновников, которые находятся на должностях заместителей министров. Их начальники меняются, но сами они могут сидеть на своих местах по 20 лет и иметь очень крепкие связи с королевским окружением. Поэтому и мнение королевы имеет значение.

Правда, в конце прошлого года появились слухи о скором отречении Елизаветы II от престола.

На черный день

В багаже королевы во время поездок всегда есть черный костюм – на случай, если умрет кто-то из родных и близких семьи. Тогда по возвращении все будут одеты соответствующе. Правило ввели после того, как в 1952 году королева, находясь в Африке, узнала о смерти отца. По приезде на родину ей пришлось ждать в самолете, пока не привезут черный траурный костюм.

Остается порадоваться за активную королеву Англии, раз она и в своем почтенном возрасте не собирается в путешествиях останавливаться на достигнутом. А еще о жизни Елизаветы II любопытные публикации можно посмотреть здесь:

Sobesednik.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 