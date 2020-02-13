Судя по километражу путешествий, королева Англии обогнула Землю целых 42 раза

Говорят, ничто так не продлевает жизнь, как поездки и новые впечатления. В этом смысле 93-летняя королева Англии Елизавета II – отличный пример. За свою более чем полувековую карьеру она посетила 120 стран и не планирует останавливаться.

Полный титул

«Ее Высочайшее Величество Елизавета Вторая, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других ее царств и территорий, глава Содружества, защитница веры, самодержица орденов Рыцарства».

В начале декабря на сайте королевского дворца появилась вакансия. Елизавета II нуждается в новом директоре по организации путешествий.

Тот, кому достанется эта работа, будет жить во дворце и работать 37 часов в неделю – меньше стандартной российской пятидневки. Зарплата при этом – £85.000 в месяц. В рублях – 7 миллионов. Среди требований к соискателю: опыт работы и управления финансами в сфере путешествий и логистики, хорошее понимание систем управления безопасностью полетов, само собой безупречный английский и еще около семи пунктов, последний: «умение давать обоснованные советы».

По елизаветинским местам

В интернете можно найти специальную карту, на которой отмечено, где и сколько раз побывала со своей свитой из 32 человек Елизавета II. Чаще всего она наносила визиты в Канаду, где была 22 раза, и в Австралию.

Цифра

42 раза обогнула земной шар английская королева. Такой километраж получится, если суммировать все ее путешествия.

Кроме этого, с ней запросто можно отправиться и на Шри-Ланку (чайная Мекка – Цейлон). Из экзотических стран – Зимбабве, Нигерия, Алжир, Бразилия и многие другие. Самым неожиданным путешествием королевы считается визит в Камерун – оттуда королева привезла слона для Лондонского зоопарка.

Правда, есть одна тонкость. С государственным визитом королева Елизавета может посетить любую из стран лишь однажды. Такова старая имперская традиция – нельзя допустить, чтобы кто-то из остальных глав государств посчитал себя в привилегированном положении. Все остальные поездки считаются простым путешествием. Но новому директору по логистике так даже проще.

25 лет назад, в 1994 году, президент Борис Ельцин добился первого и последнего официального визита королевы в Россию.

– Перед визитом ее свита приезжала раз пять или семь. Они меня просто измочалили. А как мы пойдем здесь, а как тут? Сам двор у нее древний. Все под стать ей по возрасту, – вспоминает бывший руководитель службы протокола Владимир Шевченко в материале для Ельцин Центра. – А еще у них одна вещь. Поскольку Англия – морская держава, то при прибывании в страну, в которой есть море, королева должна либо прибыть на яхте, либо убыть на ней обратно. А в остальном – можно на самолете. Мы сказали, что нам вообще-то удобнее начинать с Москвы. Это столица, там должны были пройти первые встречи, а заканчивать может Санкт-Петербургом. Так и получилось.

В Москве ее угостили «Репкой»

Визит в Россию в 1994 году носил политический характер: Британия хотела поддержать российскую демократию. Ранее, во времена СССР, визит был невозможен. Как говорили во дворце, пока не будет восстановлена справедливость в отношении царской семьи, родственников Виндзоров (царствующей королевской династии). При Ельцине останки нашли и частично идентифицировали.

В России Елизавета посетила больницу, Большой театр, Петропавловскую крепость, даже зашла в московскую школу №1239 (бывшая №20), специализирующуюся на изучении английского.

В кабинете у Анны Киселевой, которая до сих пор работает учительницей, целая подборка фотографий с королевой.

– В общей сложности мы готовились к визиту королевы три месяца, – рассказала Анна Киселева. – Дети рисовали плакаты, готовили сценки для открытого урока. Разучили «Репку». Естественно, на английском. Сказка, известная в обеих странах. В Англии называется Turnip. Все репетировалось довольно долго. Нам было не привыкать – в школе частые проверки и комиссии, праздничные мероприятия с участием ветеранов. Учитель, которая давала открытый урок, даже разучила книксен (поклон с приседанием в знак приветствия. – Авт.) и показывала детям, как его правильно делать.

Судя по репортажным съемкам, королева на приемах была очень сдержанна и эмоций почти не проявляла. Однако при общении с детьми, кажется, расчувствовалась.

– По графику они с супругом – принцем Филиппом – должны были приехать на 15 минут. Зайти на урок, посмотреть и уйти из школы. Но она задержалась на полтора часа. Королева долго говорила с ребятами из 3-го класса, хвалила их знание языка.

Куда нельзя?

А вот поехать в Грецию, видимо, не получится. Теплую европейскую страну, которая является родиной супруга Елизаветы, королева никогда не посещает. После женитьбы принц Филипп отказался от всех иностранных титулов и покинул Грецию еще в 18 лет (сейчас ему 98!).

Должность директора по путешествиям вряд ли позволит далеко держаться от политики.

– Считается, что в реальной политической жизни королева не участвует, однако дворец и окружение королевы играют довольно серьезную роль, – объясняет историк Леонид Млечин. – Есть целый класс чиновников, которые находятся на должностях заместителей министров. Их начальники меняются, но сами они могут сидеть на своих местах по 20 лет и иметь очень крепкие связи с королевским окружением. Поэтому и мнение королевы имеет значение.

Правда, в конце прошлого года появились слухи о скором отречении Елизаветы II от престола.

На черный день

В багаже королевы во время поездок всегда есть черный костюм – на случай, если умрет кто-то из родных и близких семьи. Тогда по возвращении все будут одеты соответствующе. Правило ввели после того, как в 1952 году королева, находясь в Африке, узнала о смерти отца. По приезде на родину ей пришлось ждать в самолете, пока не привезут черный траурный костюм.

Остается порадоваться за активную королеву Англии, раз она и в своем почтенном возрасте не собирается в путешествиях останавливаться на достигнутом. А еще о жизни Елизаветы II любопытные публикации можно посмотреть здесь:

Sobesednik.ru

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