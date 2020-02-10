Ученые объяснили, почему возникает аллергия на кошек

Домашние кошки могут вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Почему так происходит, объясняют ученые из Квинслендского университета в Австралии, материал опубликован в журнале Toxins.

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Эксперты считают, что все дело в особых белках. Кошки выделяют их для защиты от других животных или своей территории. Так же ведет себя и медленный лори, который является единственным известным в мире ядовитым приматом. В случае опасности он смазывает ядом свои зубы, и от укуса рана жертвы превращается в незаживающую.

Исследования ученых показали, что выделяемый лори яд практически идентичен аллергенным белкам кошек.

Аллергия доставляет немало неудобств, к тому же она может возникнуть в самый неожиданный момент. Поэтому если вы знаете о потенциальных аллергенах, к которым восприимчив ваш организм, то лучше попытаться их избежать.

А вот несколько полезных ссылок об этом недуге:

По инф. rosbalt.ru

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