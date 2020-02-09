А вот синицы любят сало: вопрос о птичьем зимнем меню прояснил специалист

Несколько десятков видов птиц остаются на зимовку в Ленинградской области. Чтобы пернатые пережили холода, лучше всего кормить их специальным кормом из зоомагазина, сказал «Невским новостям» эколог Юрий Шевчук.

«Кроме этого, птицам можно давать семечки, орехи и зёрнышки», — посоветовал эксперт. А вот от хлеба лучше отказаться: многих пернатых кормить им нельзя.

Кроме того, у некоторых видов есть свои предпочтения. Так, синицы любят сало, а снегири не станут употреблять зерно. При этом главной рекомендацией является пресный корм — от солёного птицам может стать плохо.

По словам эколога, при выборе кормушки лучше остановиться на подвесном варианте — в такой «дом» не смогут забраться вороны и голуби, а значит, мелким пернатым останется достаточное количество пищи. Отмечается, что специальные ящики для кормления лучше устанавливать на видном месте, чтобы воробьи и снегири могли без труда заметить их. Корм при этом следует насыпать небольшими порциями.

Забота некоторых граждан о пернатых греет душу, ведь сейчас часто наоборот поднимается тема жестокости, проявляемой людьми по отношению к братьям меньшим. Ростки добра не должны в итоге пропасть даром. Мир прирастает хорошими делами и становится от этого в целом светлее и чище. Маленькие люди видят прекрасные примеры больших, и есть надежда, что и дальше они пойдут по жизни с правильными посылами и передадут их уже своим детям. Так воспитываются поколения. Как мы относимся к животным, характеризует и нас самих, говорит о нашей зрелости и ответственности. Не жалейте же себя для добра! И зимой хотя бы... покормите птиц!

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По инф. pnp.ru

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