В Ленобласти нашли одинокого медвежонка. Назвали Машенькой

В Гатчинском районе Ленобласти местные жители обнаружили одинокого новорожденного медвежонка.

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Об этом на информационной странице сообщил областной комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. О судьбе зверя почти ничего неизвестно, его маму не нашли.

Как рассказал губернатор региона, медвежонку около месяца, у него еще не открылись глазки.

Малышку назвали Машенькой. Ее подрастят и выпустят на волю.

Сейчас медвежонка готовят к отправке в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

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По инф. rosbalt.ru

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