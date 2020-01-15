За строительством космодрома Восточный теперь следят из космоса

Контроль за строительством космодрома Восточный в Амурской области ведется из космоса. Об этом заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

«Во исполнение поручений руководства страны совершенствуется надзор в сфере оборонно-промышленного комплекса. Например, по нашей инициативе контроль за строительством объектов космодрома Восточный совместно с Роскосмосом теперь обеспечивается со спутников посредством фото- и видеофиксации», — уточнил он.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что часть недостроенных объектов первой очереди космодрома «Восточный» могут разрушиться. По его словам, достройка первой очереди и строительство второй находится «под жесточайшим контролем» генеральной дирекции нового состава. Позже вице-премьер Юрий Борисов заявил, что строительство объектов первой очереди космодрома «Восточный» выполнено только на треть.

До этого президент РФ Владимир Путин критиковал ситуацию с хищениями на космодроме и заявлял: «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект носит общенациональный характер! Нет, воруют — сотнями миллионов».

По данным, которые приводил генпрокурор России Юрий Чайка, по фактам хищений во время строительства космодрома «Восточный» расследовалось 163 уголовных дела. Ущерб превысил более 20 млрд рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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