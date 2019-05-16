Глава Следственного комитета обвиняет "Роскосмос" в миллиардных хищениях

В госкорпорации «Роскосмос» обнаружены «миллиардные хищения». Об этом заявил глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин на Международном молодежном юридическом форуме в Петербурге.

По его словам, сообщает РИА Новости, СК «работает по Роскосмосу уже пять лет». «Миллиарды воруются», — посетовал Бастрыкин и добавил, что конца работе — не видно. Он пояснил, что схема воровства очень проста: сначала за границу переправляют деньги, потом — семью фигуранта, а следом уезжает и сам фигурант.

Накануне в Роскосмосе подтвердили, что в середине апреля уволился Юрий Яскин — до последнего времени гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения (НИИ КП) и сейчас его работой в НИИ занимается ФСБ. Известно, что Яскин написал заявление об уходе, будучи за границей в командировке и домой в обозначенный срок он не вернулся. Все это произошло после прихода на предприятие сотрудников службы внутреннего аудита Роскосмоса, направленных туда распоряжением главы госкорпорации Дмитрия Рогозина. По данным источников, в НИИ КП могут вскрыться факты хищений, а проверки на предприятиях космической отрасли были санкционированы «на самом верху» — на уровне президента РФ Владимира Путина и Совета безопасности.

О коррупции на Руси былых времен - по ссылке (можно воспринимать как тест: найди хоть какие-то отличия от современности)

Стоит напомнить, что Роскосмос частенько фигурирует в разного рода скандалах - на фоне шапкозакидательских заявлений его руководства, Дмитрия Рогозина.

Значит ли это все, что в лице Следственного Комитета и ее руководителя мы видим ведомство, которое, наконец-то, железной рукой выкорчует коррупцию на земле и в космосе? Естественно, нет. Просто руководителю СК оказалось необходимым засветиться еще раз в какой-то закулисной кремлевской игре по распределению полномочий и ресурсов. Кто-то сильно хочет "убрать Рогозина и поставить на его миллиарды своего человека". Такова жизнь: сами силовики России находятся в условиях жесточайшей конкуренции друг с другом.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ