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"За пять лет - десять килограммов!": Елена Малышева продолжает борьбу с лишним весом
По инф. argumenti.ru   
08 Мая 2019 г.
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Известная российская телеведущая Елена Малышева призналась, что за минувшие пять лет поправилась на десять килограммов. В настоящий момент 58-летняя знаменитость активно борется с лишним весом.

"За пять лет - десять килограммов!": Елена Малышева продолжает борьбу с лишним весом

Малышева сообщила, что 12 июня 2013 года она весила 74,7 килограмма, а 4 июня 2018 года – 84,8 килограмма. Елена отметила, что прошлым летом ей удалось сбросить 10 килограммов, однако в мае она снова слегка поправилась.

Телеведущая заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом, поэтому "улыбается и терпит". По мнению Елены Малышевой, в жизни людей должны быть другие удовольствия помимо еды.

По инф. argumenti.ru

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