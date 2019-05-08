"За пять лет - десять килограммов!": Елена Малышева продолжает борьбу с лишним весом

Известная российская телеведущая Елена Малышева призналась, что за минувшие пять лет поправилась на десять килограммов. В настоящий момент 58-летняя знаменитость активно борется с лишним весом.

Малышева сообщила, что 12 июня 2013 года она весила 74,7 килограмма, а 4 июня 2018 года – 84,8 килограмма. Елена отметила, что прошлым летом ей удалось сбросить 10 килограммов, однако в мае она снова слегка поправилась.



Телеведущая заявила, что не планирует останавливаться на достигнутом, поэтому "улыбается и терпит". По мнению Елены Малышевой, в жизни людей должны быть другие удовольствия помимо еды.

По инф. argumenti.ru

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ