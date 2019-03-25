Российсие "инстабабушки" вяжут и покоряют сердца!

Вязание снова в моде. Российские пенсионерки, получающие жалкую пенсию, пытаются подзаработать, продавая одежду и игрушки в Instagram, пишет журналист немецкого телеканала ZDF Том Паллух.
"На кровати сидят российская Пеппи Длинныйчулок с объемными косами и в полосатых гольфах, Пиноккио с длинным носом, медведь, лиса и пара зайцев. Напротив с потолка свисает маленький самолет. "Ателье" Елены Бычихиной скорее похоже на детскую комнату, битком набитую игрушками, - повествует автор статьи. - 53-летняя женщина рано вышла на пенсию. Болезнь заставила ее отказаться от работы. Поэтому в финансах она ограничена. Государственная пенсия в таких случаях составляет в пересчете на европейскую валюту от 150 до 300 евро. В таком городе, как Санкт-Петербург, на эти деньги прожить не легко".
"В России много Елен - женщин с жалкой пенсией, пытающихся продать связанные собственными руками вещи или приготовленную выпечку у входа в метро или на улице. Многих из них раздирают чувства стыда и унижения", - отмечает журналист.
Елена Бычихина, продолжает Паллух, продает вещи не на улице, а в Instagram. Там она нашла проект, благодаря которому она может работать из дома. Участницы этого проекта, российские бабушки, продают самодельные вещи: вязаные шапки, свитера, шали, игрушки, пледы и скатерти. Организовала проект 27-летняя Юлия Алиева из Санкт-Петербурга, которая ради своего дела даже уволилась с работы в городской администрации. С октября 2018 года к проекту присоединились 49 женщин - в возрасте от 53 до 87 лет, говорится в статье.
"Если Елене пришлось отказаться от своей работы из-за болезни, то другая женщина вяжет, чтобы помочь своему ребенку-инвалиду. Ей нужны деньги на реабилитацию", - пишет издание.
Некоторые предметы одежды и куклы уже привлекли покупателей в Германии и США, отмечает журналист.
"По словам Юлии, она получает до 10% с продаж. Однако на переднем плане стоит социальная миссия. "Бабушки, дедушки и в целом пенсионеры не получают настоящей поддержки, - говорит она. - Мне грустно смотреть, как люди уходят на пенсию и думают, что их жизнь подходит к концу. Это не так".
"Несмотря на то, что женщины испытывают острую необходимость в деньгах, объединяет их удовольствие, которое они получают от проекта. Чувство, что в своем возрасте они еще нужны остальным и могут доставить им радость своей креативностью и фантазией", - пишет Паллух.
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