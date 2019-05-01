Похудеть вдвое: новые истории самоотверженной борьбы с лишним весом

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Сегодняшняя подборка историй о похудении объединила людей, которые смогли распрощаться с половиной своего неприятного веса. Британка смогла похудеть вдвое и сбросить 89 килограммов, отказавшись от вредного пристрастия к алкоголю. А вот американцу, который весил целых 330 килограммов, пришлось даже обращаться к врачу и проходить долгий реабилитационный период, чтобы просто сделать пару самостоятельных шагов.
Вики Харрисон, проживающая в английском городе Саутпорт, графство Мерсисайд, честно призналась всему миру: раньше она выпивала чересчур много алкоголя, лишь бы заглушить воспоминания о непростом детстве. Она запросто могла выпить до 20 банок пива в день. При этом 44-летняя женщина причиняла себе боль, лишь бы окончательно забыться…
Справиться со своей проблемой без чужой помощи она не могла. Однажды, когда Харрисон направилась на футбольный матч, волонтер одной из команд заметил на её руке шрамы. Он решил не оставаться в стороне и порекомендовал женщине сходить за помощью в клуб Girls On Side, где люди могли свободно поговорить о своих психологических проблемах.
По словам Харрисон, группа поддержки буквально перевернула её жизнь. Женщина смогла бросить пить, начала заниматься спортом и похудела на целых 89 килограммов, хотя раньше она весила 160 килограммов. Новоприобретённая уверенность Харрисон придала ей веру в себя, так что героиня нашей истории даже захотела стать фитнес-тренером.
Немного схожая судьба ждала американца Кайласа Гивенса (на снимке). Житель города Фэрвью, штат Оклахома, страдал от ожирения с самого детства. По его словам, лишний вес лишил его возможности быть вместе со своей любимой Джессикой и её тремя дочерями.
Последние два с половиной года американец не мог даже встать со своей кровати и дышал лишь с помощью кислородной маски. Его вес в 330 килограммов стал по-настоящему серьёзной угрозой для здоровья, так что Гивенс решился действовать.
Для начала он попросил помощи у хирурга Юнана Новзарадана. Во время осмотра в больнице у американца в ногах нашли инфекцию, так что его сразу же госпитализировали.
Два месяца под бдительным надзором врача пошли мужчине на пользу. Гивенсу удалось потерять за это время целых 96 килограммов. Однако уже после выписки похудение пошло не по плану, так что за следующие месяцы американец сбросил лишь 2,3 килограмма. Впрочем, в результате ему всё равно удалось распрощаться со 123 килограммами.
После этого Гивенсу успешно уменьшили вес на операционном столе, да и сам он продолжил свои попытки похудеть. В итоге вес американца уменьшился со 330 до 142 килограммов, и он даже смог наконец-то встать с постели и самостоятельно прогуляться.
После такого достижения Гивенс сделал предложение своей девушке, а та и не думала ему отказывать. «Я так близок к той жизни, о которой всегда мечтал», – признался мужчина.
Недавно мы рассказывали о том, как «самая полная жительница Волгограда» Наталья Руденко собралась похудеть до 130 килограммов ко дню свадьбы. Цель благородная, так что остаётся пожелать женщине удачи в её стремлениях!
А помочь с эффективным похудением могут разные продукты, включая даже любимый многими грецкий орех. Учёные заявили, что этот орех заставляет людей быстрее чувствовать насыщение, так что и едят они в итоге меньше, чем могли бы.
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