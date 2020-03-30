ВЦИОМ: большинство россиян не видят смысла «затариваться»

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Большинство — 87% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что не видят смысла «затариваться» продуктами из-за пандемии коронавируса.
Обратной точки зрения придерживаются только 11%.
Среди тех, кто не собирается создавать «хомячьи запасы», преобладают 18-24-летние и 35-44-летние (по 17%), а также жители Москвы и Петербургa (15%). Из тех 11%, кто считает, что «надо запасаться», этот план воплотили в жизнь менее половины — 43%.
В продуктовую корзину «хомяков» в первую очередь попали крупы (49%). Затем идут консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%), мука (22%). В списке также соль (16%), масло (15%) и мясо (15%).
Напомним, по данным на 27 марта, в РФ выявлено 1 тыс. 36 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли, выздоровели 45 пациентов. 145 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек в 170 странах, более 21 тыс. больных умерли.
25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические. В том числе он объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин.
По данным на 30 марта, в РФ выявлено 1 тыс. 54 случая заражения коронавирусом. Девять человек умерли, выздоровели 64 пациента.
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Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)
Германия открывает для специалистов из России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Министерство здравоохранения РФ обновило рекомендации по профилактике, лечению и диагностике коронавирусной инфекции COVID-19, в соответствии с которыми, список лекарств, которые могут быть применены для лечения у взрослых, был расширен.
Академик и член президиума Российской академии образования (РАО), доктор филологических наук, профессор, президент и основатель Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, а также член Российской академии естественных наук и Академии словесности Виталий Костомаров скончался на 91-м году жизни.
За побег из пансионата «Заря», где находятся люди с подозрением на коронавирус, а также нарушители режима изоляции, 32-летнему петербуржцу грозит уголовное наказание. Георгий Образцов, недавно вернувшийся из Швейцарии, не пожелал сидеть под замком. Вечером пятницы 27 марта он выбрался через окно, перелез через забор и сбежал.
Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в Кракове на 87 году жизни. Его музыку можно услышать в «Сиянии» Кубрика, «Изгоняющем дьявола» Фридкина и «Маске» братьев Куэй. Втором хобби знаменитого поляка было садоводство - он создал дендрарий площадью 30 гектаров, известный как парк Пендерецкого.
Популярная актриса, «королева эпизода» Светлана Светличная в недавнем интервью очень сильно разволновала своих поклонников заявлением, что родственники хотят избавиться от неё с целью получения квартиры.
Польские археологи обнародовали результаты многолетнего исследования, проведенного ими в Египте. Они раскопали холм Телль аль-Ретаба и обнаружили «небоскреб» и десятки более мелких домов древнего библейского города, который, судя по всему, был организованно покинут его жителями.
Никакие вирусы не повлияют на график белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом он сам заявил журналистам во время хоккейного матча. (Ох, Александр Григорьевич, зря вы так самонадеянны, лучше бы побереглись! -- прим. МГ.)
В Сети молодежь обсуждает «Концерт в тапочках» музыканта Леонида Агутина. Агутин, как и другие российские звезды шоу-бизнеса, самоизолировался из-за распространения коронавируса, но решил устроить онлайн-концерт.
Коронавирусу удалось сделать то, чего не удалось сделать администрации Дональда Трампа своими санкциями: Куба осталась без туристов. Для острова, чья экономика заточена под туризм, это сродни апокалипсису. По всей стране закрываются отели, знаменитые бары и рестораны не работают, а еще буквально три дня назад забитые под завязку туристами достопримечательности оказались в одиночестве под пальмами и тропическим солнцем. В больницах тем временем пытаются лечить от нового страшного зверя - инфекции COVID-19, но не всегда результат оказывается положительным, так, один россиян, госпитализированный в кубинский госпиталь, скончался.
МВД РФ с 27 марта временно приостанавили личный прием граждан из-за усиления мер по предупреждению коронавируса. Вместо этого полицейские начали заниматься поиском нарушителей карантина. Штрафы выписали уже нескольким сотням россиян.
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