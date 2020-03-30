ВЦИОМ: большинство россиян не видят смысла «затариваться»

Большинство — 87% — опрошенных ВЦИОМ россиян заявили, что не видят смысла «затариваться» продуктами из-за пандемии коронавируса.

Обратной точки зрения придерживаются только 11%.

Среди тех, кто не собирается создавать «хомячьи запасы», преобладают 18-24-летние и 35-44-летние (по 17%), а также жители Москвы и Петербургa (15%). Из тех 11%, кто считает, что «надо запасаться», этот план воплотили в жизнь менее половины — 43%.

В продуктовую корзину «хомяков» в первую очередь попали крупы (49%). Затем идут консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%), мука (22%). В списке также соль (16%), масло (15%) и мясо (15%).

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Напомним, по данным на 27 марта, в РФ выявлено 1 тыс. 36 случаев заражения коронавирусом. Три человека умерли, выздоровели 45 пациентов. 145 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек в 170 странах, более 21 тыс. больных умерли.

25 марта в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для противодействия коронавирусу, включая экономические. В том числе он объявил следующую неделю нерабочей, но с сохранением зарплат. Эти меры необходимы, чтобы замедлить распространение коронавируса, пояснил Путин.

По данным на 30 марта, в РФ выявлено 1 тыс. 54 случая заражения коронавирусом. Девять человек умерли, выздоровели 64 пациента.

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По инф. rosbalt.ru

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