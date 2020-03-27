Россияне запаслись продуктами аж до середины лета

Эксперты Big Data компании X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») подсчитали, что россияне в марте на фоне новостей о коронавирусе и девальвации рубля запаслись продуктами почти на 4 месяца. Напомним, что в США даже придумали неологизм для обозначения людей, которые массово скупают продукты питания в магазинах из-за коронавируса — ковидиоты.

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Соответствующий анализ сделан на основе финансовых и закупочных данных всех трех сетей, находящихся под управлением ритейлера, а также данных программ лояльности, которая включает более 40 млн клиентов и около 4,6 млрд чеков в год. В день сети Х5 посещает около 15 млн человек. Анализ потребительского поведения в марте проводился в сравнении с периодом ноябрь 2019 года — февраль 2020 года.

«Аналитики Big Data X5 Retail Group выяснили, что в период с 9 по 22 марта более 50% покупателей делали закупки впрок на ограниченный топовый ассортимент товаров длительного хранения в магазинах сетей компании. Среднестатистической российской семье этих продуктов хватит на 108 дней», — подчеркивается в исследовании.

По оценке компании, пик закупок был пройден 17 марта, и уже в среду, 18 марта, Х5 зафиксировала в своих торговых сетях в Москве снижение уровня спроса относительно предыдущих нескольких дней по наиболее востребованным продуктам — крупам и консервам.

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Напомним, 24 марта в ходе оперативного совещания глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, и на складах дефицита продукции не наблюдается. По его словам, в целом обстановка на продовольственном рынке страны «стабильна, на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается».

Ранее ритейлеры во многих регионах России фиксировали в начале марта повышенный спрос на бакалею (макароны, крупы), мясо и мясные консервы, средства личной гигиены, бытовую химию на фоне ситуации с распространением пандемии COVID-19 и девальвации рубля.

Как указал Патрушев, в ряде регионов, по данным торговых сетей и Минпромторга РФ, на неделе с 16 по 22 марта наблюдался повышенный спрос на ряд товаров длительного хранения, таких как крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар. Однако уже на следующей неделе тенденция пошла на спад, заверил глава Минсельхоза.

В то же время, отметил он, министерства продолжают «работу по оптимизации логистики с учетом возросшей потребности в продовольственных товарах».

Говоря о ценовой ситуации, Патрушев заявил, что резких скачков в настоящий момент не наблюдается, однако усиленный контроль и анализ ситуации должны продолжаться.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что производственные мощности и запасы продуктов в России более чем достаточны для удовлетворения даже повышенного спроса. «Существующие товарные запасы и имеющиеся мощности по производству более чем достаточны даже для удовлетворения повышенного спроса на продукты питания», — указала Абрамченко.

До этого в ходе заседания кабинета министров председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что российские власти будут делать все, чтобы граждане страны «могли покупать свежие продукты», и «в магазинах не было пустых полок».

Премьер заверил, что «продуктов питания у нас достаточно». «Мы и дальше будем делать всё, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо, — и в магазинах не было пустых полок. Чтобы российский агробизнес не только кормил наших граждан, обеспечивал внутренний рынок, но и приносил нам солидную прибыль от поставок на экспорт», — отметил Мишустин.

Комментируя ситуацию с «пустыми полками» в российских продовольственных магазинах, Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила это логистическими проблемами, а не дефицитом товаров. Как заявил пресс-секретарь (АКОРТ) Илья Власенко пустые полки магазинов никак не связаны с дефицитом товара. «Ритейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — отметил представитель ассоциации.

17 марта статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявил, что российские торговые сети сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на 8 недель, и дефицита продукции не ожидается.

По инф. rosbalt.ru

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