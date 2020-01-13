Вспомним замечательную мать Терезу, великую благотворительницу и женщину-улыбку

В 2020 году человечество отметит 110-летие со дня рождения матери Терезы. Меж тем потомки до сих пор не разобрались во всем, что было намешано в этой загадочной женщине, чье имя – символ самопожертвования и сочувствия – давно стало нарицательным.

Встреча в камере

Мать Тереза была ростом 150 см и весила 45 кг. Всегда – от поездок в нищие кварталы до королевских приемов и вручения Нобелевской премии – она носила индийское сари за 1 доллар и сандалии на босу ногу. Неприметнее некуда, но, по воспоминаниям тех, кто с ней встречался, она магнетически действовала что на аристократов, что на отъявленных преступников.

Одно из самых необычных воспоминаний о благотворительнице оставил американский заключенный Майкл Хантер, которого приговорили к смертной казни. «Охранник нам сказал, что сегодня приедет мать Тереза, – рассказывал позже Хантер. – "Я не соскучился по этой крошке, – ответил я с циничной ухмылкой. – Если она появится, пусть зайдет ко мне в спортзал. Может, я заброшу ее в кольцо". Я вышел из камеры и направился в спортзал. А по ту сторону заграждения стояла хрупкая женщина, которой на вид было лет сто. Да, это была мать Тереза».

Встреча все изменила. «Вы должны понять, что в общем-то я покойник, – продолжает Хантер. – Мне не нужно соблюдать условности, я могу нарушать любые правила и говорить то, что мне хочется. Хуже мне все равно уже не будет. Но я только посмотрел на эту женщину, которую многие считают святой, и просто потерял дар речи. Ее мудрые, все понимающие глаза лучились невероятной энергией и теплом. Она улыбнулась, благословила медальон с изображением Девы Марии и протянула его мне. Я бы не подошел по своей воле к решетке, чтобы встретиться с мэром, губернатором, президентом или папой римским. Да я бы просто послал их подальше. Но когда я стоял напротив этой женщины, все, что я смог выдавить из себя, было: "Спасибо, мать Тереза"».

Бутон цветка

Самая влиятельная женщина католической церкви, как называли мать Терезу, родилась в 1910 году в македонском городе Скопье в обеспеченной албанской семье торговца различными товарами. «У меня было счастливое детство», – вспоминала позже сама Тереза, которая до монашеского пострига носила имя Агнес Бояджиу.

В семье было трое детей, Агнес – младшая. Ее старший брат Лазарь вспоминал, что в детстве Агнес была маленькой розовой толстушкой, к тому же очень смешливой. Поэтому дома ее называли Гонджа, что в переводе с албанского означает «бутон цветка».

Отец семейства был активистом албанского освободительного движения, выступавшим за присоединение Скопье к Албании. Мать – ревностной католичкой, которая часто брала младшую дочь на службу. Когда Агнес было 9 лет, ее отец умер – как считается, был убит за свою деятельность. Жизнь семьи резко поменялась. В 18 лет, услышав, как священник зачитывает письма от миссионеров из Индии о сложностях, бедности и болезнях в этой стране, впечатлительная девушка приняла решение отправиться туда с католической миссией.

Маленькая монахиня

Хрупкую девочку из богатой семьи поначалу никто не воспринял всерьез. Но вскоре информация о ней стала выходить за пределы обители, где она жила.

Тереза всю жизнь вставала в 4:40. Однажды ночью в монастырь забрались воры – только Тереза не испугалась и прогнала их. В другой раз сестры шли по дороге, когда путь им преградил разъяренный бык. Тереза практически выступила в роли тореро, как вспоминали ее подруги.

Однажды девушка увидела заживо гниющую, еле живую женщину, вокруг которой уже кружили полчища крыс. «Я не могла возле нее находиться, ее коснуться, переносить ее запах, – вспоминала сама Тереза. – Я убежала и стала молиться. Потом вернулась. Я к ней прикоснулась, вымыла ее, помогла. Она умерла с улыбкой. Это был для меня знак».

На первом этаже дома одного из прихожан Тереза разместила свой первый благотворительный офис – начало ее знаменитого Ордена милосердия, который позже помогал нищим, больным, умирающим по всему миру. Благословения она просила не один месяц. В конце концов архиепископ Перьер не устоял. Как никто не мог устоять перед энергией этой женщины.

Цифра

3–5 млрд долларов, по разным оценкам, собрала пожертвованиями мать Тереза для католической церкви.

«Если Тереза – святая, то я – Иисус Христос!»

Мать Тереза дружила с принцессой Дианой и Индирой Ганди. Встречалась с преступниками и принимала пожертвования от кровавых диктаторов. Ее ругали, но Тереза объясняла, что в каждом человеке видит частичку Иисуса.

Столько критики, сколько досталось матери Терезе при жизни и после смерти, не выпадало ни на одного из католиков. «Если мать Тереза – святая, то я – Иисус Христос», – заявил итальянский мафиози-убийца Бруско.

Но знаменитая монашка сама давала поводы не считать себя ангелом. Как вспоминают ее знакомые, иногда не могла сдержаться, чтобы тонко не съязвить. Как-то раз Маргарет Тэтчер, громко пообещав большую поддержку, на деле выделила довольно скромную сумму. Мать Тереза на одном из высоких приемов «отомстила», воскликнув: «Люблю Англию! Одна леди – Дарчер? Дечер? – даже помогла мне купить несколько табуретов для больницы».

Ее тонкое чувство юмора отмечали многие. Сама Тереза хитро отшучивалась: «Боюсь, Христу досталась легкомысленная невеста».

Ее душу терзал дьявол

Но самые взрывные факты биографии католички открылись уже после ее смерти, когда были опубликованы дневники женщины и ее письма к духовникам. Такой Терезы не знал никто. Оказалось, в душе служительницы церкви, которую все помнили со смиренным выражением лица, бушевали нешуточные страсти.

«Все внутри меня холодно, как лед», «небеса закрыты», «нет веры», «не могу молиться», «темная, холодная и пустая реальность», «тьма такая, какую и описать невозможно», «одиночество», «сухость», «ум, сердце, все слепо», – писала мать Тереза. Иногда она даже договаривалась до сомнений в существовании Бога, называя Христа «Тот, Кто отсутствует».

Ватикан разъяснял, что периоды подобной богооставленности в католицизме называются «темной ночью» души и считаются одной из стадий духовного роста. Незадолго до смерти Тереза по настоянию архиепископа Калькутты Генри Себастьяна д’Сауза прошла через обряд экзорцизма – изгнания дьявола, который, как полагали священники, мучил женщину.

Женщина-улыбка, как называли Терезу, последние годы жила с кардиостимулятором. Она скончалась в возрасте 87 лет от второго инфаркта.

Открывшиеся после смерти факты отодвинули вопрос о канонизации матери Терезы, которую еще при жизни стали называть святой. К лику святых монахиню причислили только в 2016 году.

«Если я когда-нибудь стану святой, – шутила в своем стиле Тереза еще при жизни, – буду то и дело сбегать с небес, чтобы нести свет тем, кто во мраке».

В 1979 году матери Терезе была присуждена Нобелевская премия мира «За деятельность в помощь страждущему человеку».

Кстати

Основанный матерью Терезой Орден милосердия начинался с 12 человек, а сейчас имеет 4300 сестер, 400 отделений в 111 странах мира.

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