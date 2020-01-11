Виктор Балашов — голос страны

24 декабря 2019 года отметил свое 95-летие диктор центрального телевидения Виктор Иванович Балашов. Именно от него жители СССР узнавали многие самые важные для страны новости. За большие заслуги в области искусства Виктор Иванович удостоен многих наград и званий. Он заслуженный артист РСФСР и народный артист Российской Федерации.

Биография Виктора Балашова

Юность

Виктор Иванович Балашов родился 24 декабря 1924 года в Москве. В юности у Виктора было два серьезных увлечения: спорт и театр. К 1941 году он успел стать чемпионом Москвы по самбо, занимался в подготовительной студии при МХАТе на курсе знаменитой Аллы Тарасовой. Крепкий, прекрасно сложенный юноша с живым умом и неплохими актерскими задатками мог бы сделать неплохую карьеру в театре или кино, но началась война.

В семью Балашовых она ворвалась в виде повестки – отца забрали на фронт. Виктор, как и многие его бывшие одноклассники, не хотел оставаться в стороне. Но ему было неполных семнадцать. Тогда он пошел на хитрость: исправил в документах дату рождения с 1924-го на 1921 год. В то время так поступали многие, а сотрудникам военкомата было некогда заниматься проверками. Так Виктор Балашов попал на фронт. Войну он прошел с честью, почти три года провел в разведке. Был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами «Знак Почета» и Отечественной войны…

Позже Балашов вспоминал: «Была у меня группа из пяти человек, которых я учил приемам самбо. В разведку ходили в немецкой форме, с немецкими документами. Языка не знали. Поэтому на всякий случай в кармане был русско-немецкий словарь. Да много говорить и не приходилось. Хенде хох – и все тут!»

Во время очередной вылазки Виктор был тяжело ранен. Попал в госпиталь, потом в эвакуацию. После вернулся в Москву и стал искать работу. Уже перед самым концом войны зашел в театральную студию. Но теперь он видел все другими глазами, да и ранение давало о себе знать – он передвигался на костылях. Виктор даже с горечью подумал: «Ну, какой из меня артист?» И знакомые уговорили Виктора сходить в студию-мастерскую на Всесоюзном радио. Конкурс уже закончился, но Балашова, который был инвалидом войны, приняли. На радио он встретился с Левитаном, и со временем они стали друзьями.

Начало карьеры

На телевидение Виктор Балашов попал в 1947 году. Поначалу ему не понравилась работа телевизионного диктора: объявил фильм – и полтора часа сиди и жди его окончания. Кроме того, Балашову катастрофически не хватало опыта. Александр Николаевич Степанов, старейший диктор Центрального телевидения и замечательный режиссер, подсказал Виктору решение: поработать пока где-нибудь в провинции. И Балашов уехал на Дальний Восток. Это был один из самых интересных, хотя и нелегких моментов в жизни Виктора: «Меня пригласили сразу в три города: Владивосток, Хабаровск и Магадан. Я выбрал Владивосток. Романтика! Море! Бухта Золотой Рог! Там на телевидении я все делал сам. Записывал репортажи, сам монтировал свои материалы. Короче, учился, учился и еще раз учился мастерству с микрофоном в руках». На Дальнем Востоке Балашов встретил любовь, женился, в молодой семье родилась дочь. А потом из Москвы пришла телеграмма. Руководство телевидения приглашало его на работу. Так в 1950 году Балашов вернулся в родной город.

Жизнь на экране

На телевидении прошла большая часть его жизни. Виктор Балашов был ведущим программ «Победители», «Клуб фронтовых друзей», проводил «Огоньки», а после начала освоения космоса – «Космические огоньки», освещал заседания съездов, давал репортажи с заводов и фабрик. Именно Балашов первым объявил о полете Гагарина в космос, и зрители восприняли эту новость как собственную победу над пространством, как свое достижение. В 1975 году вместо заболевшего генерального секретаря Леонида Брежнева напутствовал космонавтов советско-американской станции «Союз – Аполлон».

Диктор рассказывал о последних научных исследованиях, о новых грандиозных стройках и при этом давал людям заряд оптимизма, надежды на счастливое будущее… Телезрители воспринимали его как близкого друга, который щедро делится с ними новостями и, что гораздо важнее, уверенностью в сегодняшнем и завтрашнем дне.

Надо сказать, что Виктору Ивановичу иногда попадало от начальства за его «вольности» – то появится в кадре в модном кожаном пиджаке, то в конце выпуска посоветует зрителям выпить стакан кефира!

Но таланта и профессионализма у знаменитого ведущего было не отнять – его голос и манера рассказа стали образцом для подражания. А он работал над своими связками, как певец: по четыре часа каждый день. Вот и сейчас в его семье говорят, что Виктор Иванович постоянно тренирует свою дикцию, повторяя скороговорки.

Последней телепрограммой Виктора Балашова была передача «Седьмое небо», которую он вел прямо с телебашни. Она прекратила существование в 1996 году. На телевидении происходила чистка кадров. Молодое поколение всеми правдами и неправдами вытесняло дикторов «старой закалки». Не выдерживая прессинга и не желая подчиняться новым правилам, «старики» уходили – кто на пенсию, кто по собственному желанию. Многие навсегда расстались с любимой работой. Но Виктор Иванович не собирался уходить из эфира. Он вновь пошел работать на радио. Авторская программа Балашова «Поговорим по душам» на радио «Говорит Москва» запомнилась многим.

Телевидение изменилось, как и многое другое в нашей стране. Ведь если раньше оно было чем-то действительно значимым для миллионов людей, оно подавало, пусть даже идеологизированный, пример культуры речи, культуры поведения, то сейчас все обстоит наоборот. Сам Балашов высказывается довольно резко: «Сегодня на телевидении балаган. Сейчас нет идеологии, передачи какие-то информационные, однообразные, и нет идеологии. Так, чего-то шмякают, говорят, чего-то комкают, опровергают друг друга, ищут виноватых или, наоборот, делают героев через экран».

Необычный дар

Есть еще одно совершенно необычное направление, в котором проявил себя Виктор Балашов. Будучи публичным человеком, в советское время он не мог и заикнуться о своих парапсихологических способностях. Это было не принято, особенно для публичных людей. И подобное признание могло стоить карьеры.

Поэтому о даре Балашова знали очень немногие. В 60 – 70-е годы прошлого века все эксперименты в области нетрадиционной психологии проходили под руководством спецслужб, и относящиеся к ним документы считались секретной информацией.

Когда и каким образом впервые проявился дар Виктора Ивановича, неизвестно. О нем заговорили лишь в конце 80-х годов прошлого века, после того как Виктор Балашов принял участие в научном эксперименте по выявлению скрытых резервов человеческого организма. Он работал в составе группы, куда входили математик Светлана Марковна Чернетская, кандидат педагогических наук Инга Ивановна Панченко. Статистическую обработку данных вел кандидат технических наук Анатолий Федорович Кривцов. Группа ясновидящих, в которую входил Балашов, считалась самой результативной. Официально то, чем занимались Балашов, Панченко и Чернетская, называлось дистанционной психофизической диагностикой.

Личная жизнь

Первая жена Виктора Ивановича Балашова скончалась. Он женился повторно на артистке Московского театра оперетты Нелли Крыловой. Дочь – Маргарита Викторовна Балашова. Сын – Виктор. Внучка – Анастасия, живёт во Франции. В 2008 году диктор впервые стал прадедом: внучка Анастасия родила сына Александра, а в 2011 году – дочь Ирину. А в 2016 году родился правнук Максим.

Еще о жизни выдающихся людей прошлого и настоящего — по ссылке.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ