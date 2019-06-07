ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Здравствуйте, "проклятые девяностые"? Саратовский бизнесмен был похищен с целью выкупа
По инф. rosbalt.ru   
07 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Подмосковье полицейские нашли живым бизнесмена из Саратова, похищенного ради выкупа в 7 млн рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Здравствуйте, "проклятые девяностые"? Саратовский бизнесмен был похищен с целью выкупа

Согласно данным следствия, 31-летний директор саратовской фирмы обратился к знакомому с просьбой помочь решить проблемы с законом. Знакомый обманом заманил бизнесмена в арендованный дом в Подмосковье, где при участии подельников вымогал у потерпевшего 7 млн рублей.

Бизнесмен заявил похитителям, что часть выкупа они смогут получить у его жены в Саратове. После этого бизнесмена перевезли в другое помещение, а двое участников преступной группы на его машине поехали в Саратов. В квартире жены бизнесмена они были задержаны оперативниками и позднее помещены под стражу.

Самого потерпевшего правоохранители нашли в Московской области живым.

По факту возбуждено уголовное дело о похищении и вымогательстве. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 