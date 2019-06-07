Здравствуйте, "проклятые девяностые"? Саратовский бизнесмен был похищен с целью выкупа

В Подмосковье полицейские нашли живым бизнесмена из Саратова, похищенного ради выкупа в 7 млн рублей, передает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

Согласно данным следствия, 31-летний директор саратовской фирмы обратился к знакомому с просьбой помочь решить проблемы с законом. Знакомый обманом заманил бизнесмена в арендованный дом в Подмосковье, где при участии подельников вымогал у потерпевшего 7 млн рублей.

Бизнесмен заявил похитителям, что часть выкупа они смогут получить у его жены в Саратове. После этого бизнесмена перевезли в другое помещение, а двое участников преступной группы на его машине поехали в Саратов. В квартире жены бизнесмена они были задержаны оперативниками и позднее помещены под стражу.

Самого потерпевшего правоохранители нашли в Московской области живым.

По факту возбуждено уголовное дело о похищении и вымогательстве. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.

По инф. rosbalt.ru

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