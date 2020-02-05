Восемь лет безупречной службы: пес-полицейский из Забайкалья отправился на пенсию

Бельгийскую овчарку Дельта, которая проработала в полиции Забайкальского края восемь лет и успел помочь раскрыть больше 80 преступлений, отправляют на заслуженный отдых.

Денис Симаков с Дельтом

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Как рассказали в пресс-службе правительства Забайкалья, бельгийская овчарка успела стать победителем профессиональных соревнований, осуществила тысячи выездов на места происшествий, успешно разыскивала пропавших и летала на вертолете.

Постоянным напарником четвероногого полицейского был старший прапорщик полиции Денис Симаков. Кинолог признается, что за 16 лет успел поработать со многими собаками, но такого друга как Дельт у него еще не было. На службе Денис Симаков займется воспитанием нового четвероногого напарника, а Дельт станет его домашним питомцем.

«Собаке надо доверять, потому что без доверия ничего особо не получается. Могу привести такой пример: выезжал, — был совершён разбой, — в магазин со своей собакой. Очевидцы указали, что преступники пошли в одном направлении, отпустил собаку, собака пошла абсолютно в другом направлении. Ну, идёт-идёт, может быть, другой след перехватил, не тот взял. В общем, привёл на адрес. Никаких предпосылок не было, что там преступники. Дверь открыли два подозреваемых, сопротивления не оказали, в доме после чего был найден обрез, охотничьи патроны, похищенные деньги и маски», — рассказывал ранее Денис Симаков gtrkchita.ru.

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