Видео: в зоопарке Англии вылупились три крошечных хамелеона

Очень редкий вид рептилий появился на свет в Честерском зоопарке в Англии. Размер карликового хамелеона не превышает фалангу человеческого пальца.

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Трое этих маленьких животных вылупились после инкубационного периода в 70 дней. Один из них настолько мал, что может поместиться на кончике карандаша, сообщает ВВС. Максимальная длина карликовых хамелеонов, когда они вырастут, не превышает восьми сантиметров.

Эти "хамелеоны-пигмеи" проживают исключительно в прибрежных лесах Танзании на африканском континенте. Они могут изменять цвет и легко приспосабливаться к окраске растений и деревьев, на которых находятся. Специалисты Честерского зоопарка в настоящее время разрабатывают новую программу по сохранению этих видов.

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