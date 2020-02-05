А некоторые черепахи не так просты: вовсе не вымерли!

Национальный парк Галапагос сообщил, что научная экспедиция недавно сумела найти черепаху, генетическое исследование которой показало, что она относится к подвиду, считающемуся вымершим с 2012 года. Также были найдены более двадцати черепах, несущих генетическое наследие еще одного вида, исчезнувшего в XIX веке.

Одни биологи рассматривают галапагосских, или слоновых, черепах как единый вид, по мнению других, некоторые популяции этих черепах следует признать отдельными видами, пусть и очень близкими друг к другу. Из этих видов два уже вымерли, четыре признаны уязвимыми, три — вымирающими и четыре — находящимися на грани полного исчезновения (включая вид острова Фернандина, от которого осталась одна самка).

Абингдонские слоновые черепахи когда-то обитали на острове Абингдон (Пинта), но к концу XIX века были почти полностью уничтожены посещавшими остров моряками. В 1950-х годах абингдонских черепах признали вымершими, однако в 1971 году на острове был найден один самец, получивший имя Одинокий Джордж. На тот момент ему было около шестидесяти лет.

В течение нескольких десятилетий сотрудники Исследовательской станции имени Чарльза Дарвина, где был поселен Одинокий Джордж, пытались получить от него потомство. Галапагосские черепахи способны к размножению даже в возрасте более ста лет, но Одинокий Джордж не проявлял особого энтузиазма в ответ на попытки спаривать его с самками родственных видов. Лишь дважды, в 2008 и 2009 годах, самки откладывали яйца после спаривания с Одиноким Джорджем, однако оба раза эмбрионы оказывались нежизнеспособными. 24 июня 2012 года Одинокий Джордж умер. Как тогда считалось, с его смертью исчез и абингдонский подвид черепах.

Теперь же ученые объявили, что обнаружена молодая самка, которая «имеет сильный генетический компонент вида Chelonoidis abingdonii». Предполагается, что она может быть потомком чистокровного представителя данного вида, который тоже может быть еще жив.

Работники национального парка и исследователи также обнаружили 29 черепах (11 самцов и 18 самок), которые оказались генетически родственными еще одному вымершему виду галапагосских черепах — Chelonoidis nigra galapagoensis с острова Флореана (другие названия Санта-Мария и Чарльз). Данный вид стремительно исчез в XIX веке, поскольку на него охотились не только моряки, но и обитатели колонии, построенной на острове.

В 1820 году многие черепахи Флореаны погибли от пожара, когда член экипажа китобойного судна «Эссекс» решил подшутить над товарищами и зажег огонь в лесу. Пожар быстро вышел из под контроля и распространился на весь остров. Моряки были вынуждены спасаться бегством. Остров горел два дня, и экипаж «Эссекса» видел зарево на горизонте. Спустя менее месяца «Эссекс» подвергся нападению кашалота и затонул, вдохновив Германа Мелвилла на роман «Моби Дик».

Черепахи с острова Флореана, несмотря на катастрофический пожар, выжили и были описаны в 1832 году посетившим остров Чарльзом Дарвином. Он же рассказал, что на острове существует колония, где живут граждане Эквадора, «изгнанные за политические преступления». Их насчитывалось от двухсот до трехсот человек, и черепахи служили колонистам основным источником пропитания. «Народ тут считает, что два дня охоты за ними дают запас пищи на всю остальную неделю. В прошлом, говорят, одно судно увозило их семьсот штук, а несколько лет назад команда одного фрегата снесла к берегу за один день двести черепах», — рассказывает Дарвин. При таких масштабах промысла неудивительно, что всего через три года после визита на остров Дарвина команда очередного корабля не смогла поймать на Флореане ни одной черепахи, а в 1846 году их объявили вымершими.

Находки нынешней экспедиции, которые дают надежду на возрождения абингдонских и флореанских черепах, найдены не на своих исконных островах, а на самом крупном острове архипелага — Исабела, на склонах вулкана Вулф. Исследователи выбрали эти места для своих поисков из-за того, что китобои, набиравшие живых черепах в качестве запаса провианта на разных островах Галапагосского архипелага, в случае, когда необходимо было разгрузить судно (например, после удачной охоты на кита), выпускали часть черепах на волю и обычно делали это на самом большом острове. Поэтому на Исабеле, помимо пяти исконно обитавших там разновидностей слоновых черепах , есть вероятность встретить черепах — потомков «смешанных браков».

Такое впечатление, как будто сама природа на некоторое время укрыла от человека этих уникальных обитателей островов, а затем снова явила миру. Надеемся, что черепашки оправдают надежды ученых и начнут свое новое возрождение. А еще о редких представителях животного мира можно прочитать здесь:

Polit.ru

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