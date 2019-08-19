Вода, вода, кругом вода: о ситуации на Дальнем Востоке...

Водная стихия продолжает держать в напряжении Дальний Восток. Например, в реке Амур у Хабаровска за сутки уровень воды вырос на 7 см и достиг отметки в 595 см, сообщает региональный главк МЧС. При этом «опасным явлением» считается уровень в 600 см.

Если вода продолжит подниматься, на левом берегу Хабаровска окажутся подтоплены 3,7 тыс. дачных участков, а также 24 придомовые территории в городе. Кроме того, в зону риска попадут жилые дома и некоторые дороги.

Тревожная ситуация и в Приморье. В двух районах этой территории из-за паводка подтоплено более 500 частных домохозяйств, сообщает региональное ГУ МЧС РФ. В воскресенье число подтопленных домов составляло 300.

При этом, как отмечают спасатели, ливни в регионе прекратились и уровень воды в реках начал снижаться.

Природа в этом году показала свой крутой нрав и в других российских территориях. Например, страшное наводнение произошло в Иркутской области. Напомним кое-что из заголовков:

Вода поусердствовала также в Приамурье:

В свете всего произошедшего как-то тревожно за будущее. Что природа может приподнести нам в дальнейшем? Не окажется ли все, что случилось только цветочками? Или поутихнет-забудется: люди сделают выводы, пострадавшим, конечно, помогут... И будем жить себе дальше?

По инф. rosbalt.ru

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