Внедорожники УАЗ ощутимо подорожали. Немудрено...

Ульяновский автозавод опубликовал новые прайсы на выпускаемые внедорожники. Весенняя прибавка оказалась весьма ощутимой. Ранее, напомним, о росте цен на автомобили сообщил и завод «АвтоВАЗ».

Так, например, цена на «Патриот» в базовом исполнении со 135-сильным двигателем и подвеской старого образца обойдётся с 1 апреля 2020 года минимум в 865 000 рублей. Ранее цена на внедорожник в комплектации «Классик Fleet» начиналась от 835 000 рублей.

Также по 30 тысяч прибавили комплектации «Классик» и «Оптимум», дорогие «Престиж» и «Максимум» «потяжелели» на 35 тысяч рублей. Теперь «Патриот» в максималке стоит 1 178 000 рублей.

Модель с автоматической коробкой передач подорожала на 40–45 тысяч рублей. С апреля «Патриот» на «автомате» в начальной комплектации обойдётся в 1 089 000 рублей.

УАЗ «Хантер» тоже стал дороже. Например, внедорожник в исполнении «Классик Fleet» с китайской коробкой передач BAIC до весенней корректировки стоил 752 000 рублей, после 1 апреля — 762 тысячи. Также на 10 тысяч подорожали остальные версии «Хантера».

УАЗ «Пикап» можно купить начиная от 877 500 рублей, что дороже на 37 600 рублей. Топовые комплектации прибавили к ценнику по 50 тысяч рублей.

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