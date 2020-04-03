«АвтоВАЗ» поднимает цены

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«АвтоВАЗ» с 1 апреля 2020 года поднял цены на весь модельный ряд. Начали дорожать и машины европейских производителей.
«Цена на автомобили повышена на 1% в среднем по всему модельному ряду», — заявил «Интерфаксу» представитель компании «АвтоВАЗ». При этом он указал, что стоимость автомобилей концерна остается «минимальной среди всех игроков» на российском рынке.
Впрочем, «АвтоВАЗ» изучает возможность корректировки цен на автомобили на фоне снижения цен на нефть, колебаний курса рубля и стоимости сырья.
Ранее опрошенные РИА «Новости» автоэксперты констатировали, что машины в России начинают постепенно дорожать примерно на 10% на фоне ослабления рубля к основным мировым валютам.
Так, французский автопроизводитель Renault повысил цены на 1,14%, немецкий Volkswagen увеличил стоимость популярных моделей на 17–90 тыс. рублей, южнокорейская Kia — на 1% практически на всю линейку, а французские Peugeot и Citroen — на 2%.
Напомним, еще в начале февраля газета «Коммерсант» предупреждала со ссылкой на экспертов, что в нынешнем году ситуация с ценами может быть хуже прошлогодней. Так, уже с января 2020 года автоконцерны начали повышать их из-за роста ставок утилизационного сбора, а далее многое будет зависеть от ситуации с распространением китайского коронавируса и состояния экономики в целом.
В конце декабря прошлого года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключал, что в России снова будет проиндексирован утилизационный сбор на автомобили, — после повышения ставок с 1 января 2020 года подобные меры могут быть приняты в последующие годы.
Тем временем российская экономика в феврале—марте 2020 года оказалась под мощным воздействием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Волны девальвации прошли 7–9 марта и 18 марта.
На этом фоне Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса письмо, в котором спрогнозировала резкое падение спроса на машины после мартовского бума продаж и повышение цен на машины пропорционально уровню падения рубля. Следствием может стать повторение сценария кризиса 2014 года, который привел к закрытию более чем 1200 дилерских центров (до 50% всех автосалонов в РФ) и увольнению порядка 100 тыс. сотрудников.
Для того чтобы снизить нагрузку на дилеров в период кризиса, ассоциация просит производителей зафиксировать выплату бонусов в полном объеме за каждый проданный автомобиль в течение всего 2020 года. Так, дилеры с каждой проданной машины получают от производителей фиксированную часть маржи и переменную, которая зависит от выполнения разных показателей — например, общих объемов продаж автомобилей и запчастей. Дилеры сомневаются, что смогут выполнить все планы.
На прошлой неделе стало известно, что РОАД также направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором указало, что существенное ухудшение экономической ситуации из-за COVID-19 ведет к серьезному падению авторынка и массовому увольнению персонала.
Ассоциация, объединяющая примерно 1 тыс. 250 дилеров (67% продаж автомобилей), предупредила, что могут пострадать как продажи новых автомобилей и с пробегом, так и рынки сервисных услуг и запчастей.
В числе желательных мер поддержки называются освобождение от социальных выплат, введение каникул по налогам на имущество и землю, а также отсрочка по уплате НДС.
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