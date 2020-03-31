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Власти изменили список товаров первой необходимости
По инф. rosbalt.ru   
31 Марта 2020 г.
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Правительство РФ скорректировало перечень товаров первой необходимости. В него вошли медицинская маска, салфетки, антисептик и мыло.

Правительство РФ внесло уточнения в список товаров первой необходимости

Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров, в нем конкретизируются некоторые позиции.

Всего в перечне 23 позиции. Среди необходимых товаров упоминаются медицинская маска, сухие и влажные салфетки, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Отдельным пунктом отмечен стиральный порошок.

Кроме того, в список включили различные товары для детей - подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка, бензин, дизельное топливо и зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты.

При этом из перечня пропали похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти.

Данный перечень непродовольственных товаров первой необходимости является рекомендуемым, власти регионов могут его корректировать в зависимости от санитарно-эпидемической ситуации.

Паниковать ввиду всех поступающих новостей точно повода нет, а вот беречься и следовать всем мерам защиты - обязательно. А вообще те товары, о которых чиновники говорят - они всегда пригодятся, вот пусть и лежат прозапас.

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По инф. rosbalt.ru

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