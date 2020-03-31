Власти изменили список товаров первой необходимости

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Правительство РФ скорректировало перечень товаров первой необходимости. В него вошли медицинская маска, салфетки, антисептик и мыло.
Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров, в нем конкретизируются некоторые позиции.
Всего в перечне 23 позиции. Среди необходимых товаров упоминаются медицинская маска, сухие и влажные салфетки, антисептик, туалетное и хозяйственное мыло, зубные щетка и паста, туалетная бумага, гигиенические прокладки. Отдельным пунктом отмечен стиральный порошок.
Кроме того, в список включили различные товары для детей - подгузники, пеленки, шампунь, крем от опрелостей, бутылочка для кормления и соска-пустышка, бензин, дизельное топливо и зоотовары, включая корма и ветеринарные препараты.
При этом из перечня пропали похоронные принадлежности, табачная продукция, печатные СМИ и автозапчасти.
Данный перечень непродовольственных товаров первой необходимости является рекомендуемым, власти регионов могут его корректировать в зависимости от санитарно-эпидемической ситуации.
Паниковать ввиду всех поступающих новостей точно повода нет, а вот беречься и следовать всем мерам защиты - обязательно. А вообще те товары, о которых чиновники говорят - они всегда пригодятся, вот пусть и лежат прозапас.
Эпидемия коронавируса в Китае началась в середине – конце декабря 2019 года. 27 декабря доктор Чжан Цзисян, работавшая в Объединённой больнице традиционной китайской и западной медицины провинции Хубэй, впервые столкнулась с предполагаемым случаем новой болезни. Она немедленно доложила об этом руководству больницы, а те сразу же отправили сообщение в Центр по контролю заболеваний района Цзянхань.
В Античности портретная живопись была настолько развита, что даже посмертные Фаюмские портреты, имевшие сугубо прикладное значение, до сих пор удивляют зрителей своей реалистичностью. Вновь данный вид изобразительного искусства появился только в Европе в эпоху Возрождения. Однако сегодня портреты того времени кажутся странными и порой отталкивающими. Всё дело в том, что художники Ренессанса творили в один из самых причудливых периодов истории европейской моды.
Директор управления соцзащиты по Воробьевскому району Анна Мирошниченко лишилась работы в связи с нарушениями при отправке льготников в санаторий. Часть путевок выдали не больным ребятам, а детям сотрудников управления. (Что тут можно сказать? Поделом! И хорошо, что вся эта история вскрылась. - прим. МГ.)
Германия открывает для специалистов из России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны, хранящуюся в федеральном архиве в городе Кобленц, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.