Частные клиники объявили о приеме на лечение зараженных коронавирусом

Российские сети частных клиник «Медси» и «Мать и дитя» будут принимать на лечение зараженных коронавирусом, сообщается на сайтах компаний.

В клинике «Медси» отметили, что они первые из частных клиник перепрофилировали свой стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией.

По словам представителей клиники, прием пациентов в больнице района Отрадное в Северо-Восточном административном округе Москвы «начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно».

Больница рассчитана на 650 коек, в стационаре имеется все необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы, включая 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, в клинике круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу. Врачи и медицинский персонал больницы — 400 человек — прошли дополнительное обучение.

Пациентов будут принимать по программам обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования.

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Медицинская сеть «Мать и дитя», которой принадлежит клинический госпиталь «Лапино», также сообщила о том, что с 30 марта начнет принимать пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничной пневмонией.

По данным компании, для этого в госпитале существуют все возможности и профессиональные компетенции. Пациенты клиники, проходящие в данный момент лечение, будут переведены в другие больницы сети.

До этого лечение зараженных коронавирусом проводилось только в госбольницах, в том числе в больнице в Коммунарке и инфекционной клинической больнице № 1 Москвы.

По последним официальным данным, в России общее количество заболевших составляет 1 тыс. 36 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.Зафиксирован и один летальный случай — в Москве. Всего в РФ умерли три пациента с коронавирусом. Из новых заражений 157 случаев приходится на Москву, 8 — Подмосковье, 12 — Крым, 3 — Волгоградская область, по 2 случая — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Тульской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане. Всего выздоровели 45 человек.

Polit.ru

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