ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра из Кургана будет судиться из-за низкой зарплаты. Приводит реальные цифры…
2020-02-29-04-35-58
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...

Частные клиники объявили о приеме на лечение зараженных коронавирусом

По инф. polit.ru   
27 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

Российские сети частных клиник «Медси» и «Мать и дитя» будут принимать на лечение зараженных коронавирусом, сообщается на сайтах компаний.

Частные клиники объявили о приеме на лечение зараженных коронавирусом

В клинике «Медси» отметили, что они первые из частных клиник перепрофилировали свой стационар в инфекционную больницу для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией.

По словам представителей клиники, прием пациентов в больнице района Отрадное в Северо-Восточном административном округе Москвы «начнется в ближайшие дни и будет проходить постепенно».

Больница рассчитана на 650 коек, в стационаре имеется все необходимое медицинское оборудование, лекарства и расходные материалы, включая 40 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Кроме того, в клинике круглосуточно работает медицинский штаб по коронавирусу. Врачи и медицинский персонал больницы — 400 человек — прошли дополнительное обучение.

Пациентов будут принимать по программам обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования.

Кстати, интересно почитать:

***

Медицинская сеть «Мать и дитя», которой принадлежит клинический госпиталь «Лапино», также сообщила о том, что с 30 марта начнет принимать пациентов с подозрением на коронавирус и внебольничной пневмонией.

По данным компании, для этого в госпитале существуют все возможности и профессиональные компетенции. Пациенты клиники, проходящие в данный момент лечение, будут переведены в другие больницы сети.

До этого лечение зараженных коронавирусом проводилось только в госбольницах, в том числе в больнице в Коммунарке и инфекционной клинической больнице № 1 Москвы.

По последним официальным данным, в России общее количество заболевших составляет 1 тыс. 36 человек, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.Зафиксирован и один летальный случай — в Москве. Всего в РФ умерли три пациента с коронавирусом. Из новых заражений 157 случаев приходится на Москву, 8 — Подмосковье, 12 — Крым, 3 — Волгоградская область, по 2 случая — в Чечне, Мордовии, Удмуртии и Самарской области, по одному — в Тульской, Ярославской, Ивановской, Орловской, Ростовской и Кировской областях, Дагестане и Татарстане. Всего выздоровели 45 человек.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 