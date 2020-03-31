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Владимир Винокур сдал анализ на коронавирус и рассказал о результате
|По инф. rosbalt.ru
|31 Марта 2020 г.
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У Владимира Винокура, друга эстрадного певца Льва Лещенко, госпитализированного в больницу в Коммунарке с коронавирусом, не выявили инфекции. Об этом народный артист РСФСР сообщил в своем Инстаграме, приложив фотографию анализа.
Из документа из лаборатории следует, что у Винокура не выявлен коронавирус. Юморист признался, что данное обстоятельство является для него радостным известием. Он призвал своих подписчиков беречь себя и пожелал всем здоровья.
Ранее СМИ сообщали, что Винокур общался с Лещенко в марта до его госпитализации с коронавирусом. Певца лечат в московской больнице в поселке Коммунарка. По последним данным, артист пошел на поправку и находится в обычной палате.
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