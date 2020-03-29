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Льва Лещенко перевели из реанимации в обычную палату
По инф. rosbalt.ru   
29 Марта 2020 г.
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Народный артист России Лев Лещенко пошёл на поправку, он уже переведён из реанимации обратно в палату. Об этом рассказал друг певца пародист Владимир Винокур.

Льва Лещенко перевели из реанимации в обычную палату


Народный артист России Лев Лещенко пошёл на поправку, он уже переведён из реанимации обратно в палату. Об этом рассказал друг певца пародист Владимир Винокур.

— Он чувствует себя лучше», — сообщил артист журналистам.

Ранее стало известно, что у Лещенко обнаружили коронавирус, из-за чего развилась пневмония. Певца лечат в московской больнице в поселке Коммунарка, вместе с Лещенко была госпитализирована и его супруга.

По инф. rosbalt.ru

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