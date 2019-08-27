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"Вы с ума сошли? Какая реанимация?": в театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова

По инф. argumenti.ru   
27 Августа 2019 г.
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Недавно в СМИ появилась информация о том, что актёр и худрук театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков оказался в реанимации из-за злоупотребления алкоголем. В театре прокомментировали эту информацию.

"Вы с ума сошли? Какая реанимация?" - в театре прокомментировали госпитализацию Меньшикова


В частности, в театре опровергли слухи о том, что Меньшикова госпитализировали после употребления спиртного. По словам сотрудников театра, артист заранее планировал перед новым сезоном пройти медицинское обследование.

- Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич еще до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили: то выпуск спектакля, репетиции, а тут еще такое горе у нас — любимая наша актриса умирает, - рассказали в театре.

По инф. argumenti.ru

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