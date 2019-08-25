Олег Меньшиков - в реанимации. Виноват алкоголь?..

Известный российский театральный и киноактер Олег Меньшиков экстренно угодил в больницу. По информации РЕН ТВ, худрук столичного Театра им. Ермоловой находится в реанимации.

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Здоровье 58-летнего народного артиста, как утверждает канал, ухудшилось на фоне приема алкоголя. Других подробностей случившегося со звездой не сообщается.

По инф. rosbalt.ru

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