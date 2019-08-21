Ушла из жизни актриса, сыгравшая бабушку в "Моей прекрасной няне"

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом говорится в сообщении на сайте театра имени Ермоловой, где работала актриса.

О дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. Актриса успела сняться в более чем в 80 фильмах и телесериалах. Миллионам телезрителей она полюбилась после появления в сериале «Моя прекрасная няня» в роли бабы Нади. Тогда Назаровой было уже больше 60 лет. Съёмки проекта длились 3 года. Поначалу роль бабушки Виктории Прудковской, доверенная актрисе, была прописана как эпизод. Но, когда проект начали снимать, специально для артистки роль расширили.

Кроме того, Александра Назарова озвучивала фильмы. Так, ее голос можно услышать в таких лентах, как «Матрица. Перезагрузка», «Плохой Санта», «Сорвиголова», «Интерстеллар». Голосом Назаровой говорит экстрасенс Ода Мэй Браун в фильме «Привидение», миссис Бейкер в «Гарфилде», рассказчица Саюри в «Мемуарах гейши», Марта в «Книге Илая», Мёрф в старости в «Интерстелларе», хранительница семян в «Безумном Максе: Дороге ярости» и других.

В жизни актрисы было два брака. Первый, с оператором Юрием Приходько, москвичом, оказался вполне счастливым. Но с первым мужем актриса рассталась, потому что влюбилась в другого мужчину. По иронии судьбы его тоже звали Юрием. Но на этот раз личная жизнь Назаровой не заладилась с самого начала. Пара рассталась, когда общему сыну пары Дмитрию не исполнилось и двух лет. А спустя 5 лет бывший муж иммигрировал в Германию. Дмитрия убили, когда ему исполнился 41 год. Незадолго до смерти он женился на молодой девушке, родившей ему дочь Сашеньку, которую назвали в честь знаменитой бабушки. Дима обожал дочь: сам менял подгузники, вставал по ночам, готовил смеси. А вот материнские чувства у женщины, давшей жизнь внучке артистки, отсутствовали. Когда семейная жизнь у неё и Дмитрия дала трещину, мать сдала крошечную дочь в дом ребёнка. Вырвать оттуда внучку Александре Назаровой удалось с трудом уже после смерти сына. После этого они жили вместе – бабушка и Саша, которая называет Александру Ивановну мамой. Ради неё актриса продолжала выходить на сцену и сниматься. Мечтала она только о том, чтобы успеть поставить девочку на ноги. В этом году девочке исполнилось всего 10 лет.

По инф. rosbalt.ru

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