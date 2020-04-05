Велосипед со складными колесами? А почему бы и нет

Американский инженер изобрел велосипед, который можно носить с собой как сумку на колесиках. Ранее Алекс Анимашауном, дипломированный инженер-механик из Калифорнии, помогал разрабатывать гибридные автомобили для одного крупного американского автопроизводителя.

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Такой велосипед, который весит 14 килограмм, можно сложить или развернуть менее чем за две минуты. Главной его изюминкой являются колеса, сделанные из пенистого материала, обтянутого безвоздушным поролоном. Инженер объяснил, как складывается его велосипед:

«Представьте, что перед вами пицца, разрезанная на три части. Колесо велосипеда складывается, поднимая одну часть, скручивая ее и укладывая на другую. Сделайте это снова, и вы сложите вместе три ломтика. Колесо заблокировано на каждом соединении обода и на ступице. Соединения обода и ступица имеют зажим».

В настоящее время инженер занят поиском инвесторов для запуска своего детища в массовое производство. По его словам, ориентировочная стоимость необычного велосипеда от 1600 до 2500 долларов.

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