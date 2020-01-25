В Швейцарии отлили самую маленькую монету в мире

Самую маленькую монету создали в Швейцарии. На ней изображен лауреат Нобелевской премии по физике Альберт Эйнштейн с высунутым языком, говорится в сообщении на сайте монетного двора Швейцарии.

На реверсе монеты отчеканена надпись Helvetia — символ Швейцарии, а также крест. Монета выполнена из золота, ее вес составляет 0,063 грамма.

Как уточняется, всего отлито 999 таких монет, их можно купить в интернет-магазине монетного двора Швейцарии.

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По инф. rosbalt.ru

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