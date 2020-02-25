В Японии ушел из жизни старейший мужчина на Земле. Ему было 112

В Японии скончался Титэцу Ватанабэ, которого всего три недели назад официально признали старейшим мужчиной на Земле. Ему было 112 лет.

Житель префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года. Он вёл довольно активный образ жизни. Он увлекался искусством бонсай (выращиванием карликовых деревьев) и принимал участие в выставках. До 104 лет Ватанабэ выращивал на ферме фрукты и овощи: картофель, помидоры, клубнику и сливы.

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На вопросы о секрете своего долголетия японец отвечал так: нужно не сердиться и не переставать улыбаться. А еще долгожитель практически никогда не соблюдал диет. В молодости он работал в сахарной компании. Там ему безумно понравился тростниковый сахар, так что он не мог прожить без него ни дня. В итоге дедушка потерял все зубы. И с тех пор в ежедневном меню появились десерты из заварного крема, пишет сайт Книги рекордов Гиннесса.

Также Ватанабэ был женат и вырастил пятерых детей. После Второй мировой войны, на пенсии, он долго трудился в мэрии города Ниигата, а потом жил в в доме престарелых, увлекаясь оригами, каллиграфией и математическими головоломками.

Добавим, что в январе 2019-го умер другой пожилой японец - 113-летний Масадзо Нонака, который также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. В префектуре Фукуока живет 117-летняя Канэ Танака. Ее признали самым старым человеком на планете.

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