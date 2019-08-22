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Меньше калорий - длиннее жизнь. Так врачи говорят
По инф. "Российской газеты"   
22 Августа 2019 г.
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brokkoli

Ученые рассказали о простом способе продлить жизнь, пишет "РГ".

Как пояснила врач-диетолог Клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы опыты на грызунах показали, что снижение калорийности на 30-40% продлевает жизнь. Так, ограничение в калориях позволило животным прожить на 10-15% дольше мышей, которые питались в обычном режиме. Таким же способом ученым удалось замедлить старение и у обезьян, передает KP.Ru.

режим питания

Умеренное и разнообразное питание решает многие проблемы со здоровьем

- Наиболее доказанный подход к питанию, продлевающий жизнь, это снижение калорийности. Один из способов - во время приема пищи всегда оставлять место для десерта. Но не есть его, - посоветовала Наталья Пугачева.

При этом стоить максимально снизить в рационе присутствие конечных продуктов гликирования (КПГ), которых много в красном мясе. Меньше всего КПГ в молоке, овощах, фруктах и бобовых.

Также в рационе должны присутствовать продукты, богатые витаминами группы В, цинком и магнием. Среди ферментированных продуктов специалисты особенно выделяют полезную квашеную капусту.

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