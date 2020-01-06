Старейшая жительница Земли отметила 117-летие

Жительница Японии Канэ Танака, которая официально является старейшей жительницей Земли, отпраздновала 117-летие.

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Танака отмечала день рождения 2 января в доме престарелых, по этому случаю там устроили вечеринку с шариками и кремовым тортом со свечами. Торт понравился имениннице, сообщает агентство Киодо.

Добавим, Танака внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший житель Земли среди мужчин и женщин. Это произошло в марте 2019 года.

Несколько фактов из биографии Канэ Танака:

Танака родилась недоношенным ребёнком и питалась молоком кормилицы.

Канэ Танака была замужем за Хидэо Танакой. Во время Второй мировой войны Канэ вместе с мужем работала в магазине по продаже рисовых лепёшек. После того, как её муж и сын погибли на войне, она продолжила работу в магазине и ушла на пенсию в возрасте 63 лет. В 1970-х годах она посетила США, где жили несколько её племянниц и племянников.

В 103 года у Танаки был диагностирован рак толстой кишки, однако она смогла победить болезнь. Её сын написал книгу о Танаке, когда ей было 107 лет, в которой рассказывается о её жизни и долголетии. Её внучатый племянник считает, что она прожила столько лет благодаря своей вере в Бога. Сама же Танака считает, что секрет её долгожительства — семья, надежда, здоровый сон и диета.

Сейчас Танака передвигается с помощью ходунков и живёт в доме престарелых. Она любит писать стихи и вспоминать свои поездки в США. Также она увлекается каллиграфией и вычислениями. Когда у неё спросили, сколько она хочет ещё прожить, она сказала, что хочет прожить до 120 лет.

Мы следим за жизнью (и смертью, это неизбежно) людей, сумевших перешагнуть далеко за столетний рубеж. Особенно вдохновляет, когда долгожители сохраняют в своем возрасте бодрость духа, интерес к жизни, яркий ум и чувство юмора:

По инф. rosbalt.ru

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