В Якутске все школы закрыли на карантин. Грипп!

В Якутске с 6 по 16 февраля включительно объявлен карантин для учащихся 1 - 11 классов. (Для внуков это настоящая радость, ведь как здорово утром в школу не идти! - прим. МГ.)

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Такое решение городская санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла в среду в целях недопущения массовой заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.

Как сообщила пресс-служба мэрии Якутска, ограничение распространяется также на работу кружков, секций, проведение дополнительных занятий и других школьных и внешкольных мероприятий.

Ситуация по гриппу и ОРВИ в городе напряженная. Эпидемиологи отмечают сезонный рост заболеваемости среди детей и взрослых. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составил 121,5, что на 54,4 процента выше недельного эпидемического порога.

Будет ли продлен карантин, или занятия возобновятся, комиссия решит на следующем заседании 14 февраля.

В общей сложности эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ среди населения РФ превышены в 23 регионах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. По данным ведомства, также превышение недельных эпидпорогов отмечается в восьми центральных городах субъектов РФ без превышения по субъекту. Заболеваниям преимущественно подвержены дети от 3 до 6 и от 7 до 14 лет.

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По инф. rosbalt.ru

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