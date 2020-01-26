Грипп и ОРВИ в 2020-м: светит ли внукам школьный карантин?

Поскольку на улице царит аномально теплая погода, и вирусы не погибают, а размножаются, родители задаются вопросом, будет ли введен карантин в школах и детских садах в 2020 году. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в России остается спокойной. Лишь в некоторых регионах были зафиксированы вспышки болезни.

Карантин в школах и детских садах в России в 2020 году

Специалисты напугали родителей заявлением о том, что из-за аномально теплой погоды бактерии не гибнут, а размножаются. В связи с этим могут наблюдаться вспышки гриппа и ОРВИ. Из-за эпидемии могут массово закрываться школы и детские сады. Особые меры вводятся в случае, когда в населенном пункте наблюдается высокий уровень заболеваемости.

Учебные учреждения имеют право самостоятельно решать, вводить карантин или нет. Подобные вопросы поднимаются в случае, если более 30% от общего количества учащихся не пришли на занятия из-за болезни.

По прогнозам экспертов, эпидемию гриппа и ОРВИ стоит ожидать в конце января/начале февраля. Главная цель карантина – прекратить распространение заболевания.

Главный санитарный врач региона также принимает решение, вводить карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости или нет. Обычно незапланированные «каникулы» длятся от 7 до 30 дней.

На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в России остается спокойной. Лишь в некоторых регионах были зафиксированы вспышки болезни. Карантин был введен в Перми, Кургане, Улан-Удэ и Ханты-Мансийске.

Характерные симптомы гриппа и ОРВИ

Грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем. Заболевания имеют разные симптомы, их нужно уметь отличать. ОРВИ – неприятная болезнь, но не такая опасная, как грипп.

Характерные признаки ОРВИ:

болезнь начинается плавно;

боль в горле;

заложенность носа;

слабость;

сонливость;

высокая температура тела (37-38°С);

усталость;

сильная головная боль;

насморк;

чихание.

Грипп опасен своими осложнениями. При первых симптомах заболевания необходимо сразу же обращаться за помощью к медикам:

симптомы появляются внезапно;

высокая температура тела (38-40°С);

сильная головная боль;

боль в мышцах и суставах;

отсутствие аппетита;

покраснение глаз;

рвота;

заложенность носа;

головокружение;

боль в груди;

сухость в носу и глотке;

спутанность сознания;

кашель появляется на 2-3 день;

раздражительность;

лихорадочное состояние.

Лечение гриппа и ОРВИ

В первую очередь необходимо обратиться за помощью к врачу. Он поставит правильный диагноз и назначит лечение. Медики рекомендуют поменьше контактировать со здоровыми членами семьи, если есть возможность, находиться в отдельной комнате.

Стоит помнить, что антибиотики при простуде пить бесполезно, поэтому о них можно сразу забыть. Сбивать температуру нужно только после того, как она превысит 38°С. При высокой температуре запрещены любые тепловые процедуры: ванны, горчичники и грелки.

Врачи рекомендуют соблюдать постельный режим, пить много теплой жидкости – это поможет вывести из организма токсины. Запрещается пить спиртные напитки и кофе, они будут обжигать и без того воспаленное горло.

Наилучшая защита от гриппа – вакцинация. Даже если человек заболеет после прививки, болезнь будет протекать легче, а также удастся избежать осложнений. Вакцинацию необходимо делать за месяц за начала эпидемии.

Кстати: статьи о детском здоровье — по ссылке.

По инф. 1rre.ru

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