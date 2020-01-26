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Грипп и ОРВИ в 2020-м: светит ли внукам школьный карантин?
|По инф. 1rre.ru
|26 Января 2020 г.
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Поскольку на улице царит аномально теплая погода, и вирусы не погибают, а размножаются, родители задаются вопросом, будет ли введен карантин в школах и детских садах в 2020 году. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в России остается спокойной. Лишь в некоторых регионах были зафиксированы вспышки болезни.
Карантин в школах и детских садах в России в 2020 году
Специалисты напугали родителей заявлением о том, что из-за аномально теплой погоды бактерии не гибнут, а размножаются. В связи с этим могут наблюдаться вспышки гриппа и ОРВИ. Из-за эпидемии могут массово закрываться школы и детские сады. Особые меры вводятся в случае, когда в населенном пункте наблюдается высокий уровень заболеваемости.
Учебные учреждения имеют право самостоятельно решать, вводить карантин или нет. Подобные вопросы поднимаются в случае, если более 30% от общего количества учащихся не пришли на занятия из-за болезни.
По прогнозам экспертов, эпидемию гриппа и ОРВИ стоит ожидать в конце января/начале февраля. Главная цель карантина – прекратить распространение заболевания.
Главный санитарный врач региона также принимает решение, вводить карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости или нет. Обычно незапланированные «каникулы» длятся от 7 до 30 дней.
На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка в России остается спокойной. Лишь в некоторых регионах были зафиксированы вспышки болезни. Карантин был введен в Перми, Кургане, Улан-Удэ и Ханты-Мансийске.
Характерные симптомы гриппа и ОРВИ
Грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем. Заболевания имеют разные симптомы, их нужно уметь отличать. ОРВИ – неприятная болезнь, но не такая опасная, как грипп.
Характерные признаки ОРВИ:
Грипп опасен своими осложнениями. При первых симптомах заболевания необходимо сразу же обращаться за помощью к медикам:
Лечение гриппа и ОРВИ
В первую очередь необходимо обратиться за помощью к врачу. Он поставит правильный диагноз и назначит лечение. Медики рекомендуют поменьше контактировать со здоровыми членами семьи, если есть возможность, находиться в отдельной комнате.
Стоит помнить, что антибиотики при простуде пить бесполезно, поэтому о них можно сразу забыть. Сбивать температуру нужно только после того, как она превысит 38°С. При высокой температуре запрещены любые тепловые процедуры: ванны, горчичники и грелки.
Врачи рекомендуют соблюдать постельный режим, пить много теплой жидкости – это поможет вывести из организма токсины. Запрещается пить спиртные напитки и кофе, они будут обжигать и без того воспаленное горло.
Наилучшая защита от гриппа – вакцинация. Даже если человек заболеет после прививки, болезнь будет протекать легче, а также удастся избежать осложнений. Вакцинацию необходимо делать за месяц за начала эпидемии.
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