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Лучшая защита от гриппа - прививка. Но что делать, если ее нет?
По инф. "Российской газеты"   
20 Января 2020 г.
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Роспотребнадзор рассказал, как защищаться от гриппа людям без прививки, сообщает "РГ".

Лучшая защита от гриппа - прививка. Но что делать, если ее нет?

Чтобы не заразиться, надо укреплять иммунитет и чаще мыть руки

Соблюдение правил гигиены и здоровый образ жизни помогут избежать заражения гриппом людям, не сделавшим прививку.

Противопоказаниями для вакцинации от гриппа могут быть аллергические реакции на куриный белок, сильная реакция при предыдущей прививке, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и др. При отсутствии прививки основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и принципов здорового образа жизни.

Следует придерживаться правильного режима дня (вовремя принимать пищу, высыпаться), заниматься спортом и закаляться. Питание должно быть сбалансированным и качественным, рекомендуется употреблять темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин.

Желательно отказаться от курения - курильщики более склонны к респираторным заболеваниям. Также ослабленный иммунитет бывает у людей, которые регулярно испытывают стресс.

В разгар эпидемии необходимо чаще мыть руки, пользоваться антибактериальными влажными салфетками или антибактериальным гелем. Не прикасайтесь грязными руками к лицу, слизистым оболочкам рта и носа. Избегайте мест скопления людей. Пользуйтесь медицинскими масками, чтобы защититься от заражения или не заразить других при первых признаках заболевания.

Если вы заболели, воздержитесь от выхода на работу, оставьте дома заболевшего ребенка. Это не только снизит возможность распространения инфекции, но и уменьшит вероятность развития осложнений.

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