В Турции самолёт при посадке разрушился на три части и загорелся

В Турции из-за сильного ветра и ливня прилетевший из Измира Boeing 737-800 после посадки выкатился за пределы полосы, разрушился на три части и загорелся. В результате погибли три человека и 179 пострадали.

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«К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек пострадали, трое из них находятся в реанимации», — такие цифры озвучил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Всего на борту было 183 человека, включая шесть членов экипажа.

Представитель авиакомпании Pegasus Airlines (турецкий лоукостер), которой и принадлежал самолет, рассказал, что среди пассажиров было 155 граждан Турции, четверо граждан США, столько же китайцев, трое иракцев, один швед, сириец, ливанец, марокканец, а также граждане Израиля, Киргизии, Туркмении и Казахстана.

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