Умер второй пилот разбившегося в Казахстане самолета

Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который в конце декабря прошлого года разбился в Алма-Ате. Об этом рассказали в пресс-службе городского управления здравоохранения.

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По словам собеседницы агентства, в Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Несмотря на то, что «скорая» приехала вовремя и были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, спасти пилота не удалось.

Она добавила, что мужчина был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы № 4 на амбулаторное лечение. В поликлинике находился под наблюдением кардиолога, хирурга, терапевта, психолога.

Трагедия произошла 27 декабря 2019 года. Самолет авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. В результате погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 69. Второй пилот выжил и был прооперирован.

Впоследствии полеты самолетов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане были приостановлены. Согласно предварительной информации, авария могла произойти из-за обледенения самолета. ААК вместе с британскими и европейскими экспертами начала проверку деятельности компании. Промежуточные итоги проверки показали многочисленные нарушения в деятельности компании.

Напомним наши заголовки об этой катастрофе:

По инф. rosbalt.ru

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