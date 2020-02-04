Украину не устроила предложенная Ираном компенсация за сбитый «Боинг»

Иранские власти предложили по $80 тыс. семьям украинцев, которые погибли при катастрофе «боинга» под Тегераном 8 января. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «это маловато». Об этом он рассказал в интервью телепрограмме «ТСН. Неделя».

«Они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это маловато. Когда жена погибшего говорит, что муж был единственным кормильцем, а у нее нет работы, и ребенку надо поступать в институт — $80 тыс. это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были больше», — заявил Зеленский.

Президент Украины не уточнил, какой размер компенсации их бы устроил. При этом украинские власти уже заплатили родственникам погибших в авиакатастрофе по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.).

Еще часть компенсации должны отдать «Международные авиалинии Украины» (МАУ), но «там сложная ситуация», так как «Иран под санкциями». Зеленский сообщил, что «выход уже нашли» и «через некоторое время все будет выплачено».

8 января около пяти утра Boeing 737-800 разбился вскоре после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 11 украинцев). Авиакомпания-владелец самолета «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила, что 6 января 2020 года проводила плановое техническое обслуживание этого воздушного судна и Boeing был исправен. На месте катастрофы нашли два бортовых самописца. Иран отказался отдавать «черные ящики» МАУ и «американцам».

11 января Тегеран признал, что сбил самолет по ошибке. Ранее западная разведка назвала причиной крушения возгорание двигателя и опровергла данные о том, что Boeing 737-800 сбили ракетой.

Polit.ru

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