На реке в Ростовской области погибли мальчонки... лед подвел!

В Ростовской области на реке погибли двое детей. Мальчики пытались перейти по льду реки на другой берег, но домой с прогулки так и не вернулись. (Конечно, уберечь от всех бед детей и внуков нельзя, но проводить с ними беседы о том, что опасно делать, просто необходимо! - прим. МГ.)

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По данным СК РФ, накануне двое 10-летних мальчиков гуляли по берегу реки Чир на окраине станицы Обливская, но с прогулки домой не вернулись.

Следователи, изучая берега, нашли следы мальчиков, свидетельствующие о том, что дети переходили реку по льду на другой берег. В понедельник, 17 февраля, тела мальчиков нашли в реке неподалеку от места их исчезновения. По предварительным данным, они утонули.

Зима близится к своему концу, и выходить на лед сейчас - это смертельный риск. Предупредите об этом своих внуков, чтобы не повторились трагедии.



По инф. rosbalt.ru

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