Халатность взрослых снова привела к трагедиям с детьми. Сколько уже можно-то?!

Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.

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Трагический случай произошел под Тулой. В Киреевске погиб школьник, отправившийся вечером на прогулку в парк в сопровождении друзей.

Ребенок провалился под лед пруда и утонул, сообщает Следственный комитет.

Тело 10-летнего погибшего достали спасатели.

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В Красноярске прохожие сняли на видео, как как пенсионерка тащит плачущего и упирающегося ребенка за так называемые «детские вожжи». В итоге ребенок с громким плачем падает на землю, а женщина волочет лежащего на снегу ребенка к скамейке, останавливается и не пытается поднять мальчика с земли. В СК РФ заметили, что во время волочения ребенок ударился о край бордюра и металлической скамейки.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, в полицию направлено поручение об установлении личности женщины и ее местонахождения», — сообщили в органах следствия.

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Под Пермью мужчина зверски избил пятимесячную девочку.

Как сообщает СК РФ, в 14 февраля 27-летний житель поселка Юго-Камский напился и избил сожительницу, которая никак не могла успокоить свою плачущую дочку. После этого женщина попробовала укачать ребенка на руках, но не смогла, и тогда мужчина стал бить младенца кулаками по голове. В результате ребенок получил перелом черепа.

Девочку госпитализировали в Пермскую краевую детскую клиническую больницу. Сейчас медики стабилизировали ее состоянии, угроза жизни миновала.

Мужчина задержан и взят под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.

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В Крыму девочка в результате несчастного случая получила тяжелое ранение из травматического пистолета.

Как сообщили в СК РФ, вечером 16 февраля отец оставил шестилетнюю дочь в припаркованном автомобиле, а сам ушел в магазин. Девочка открыла бардачок, достала хранившийся там пистолет «Оса» и ранила себя. Ребенок получил тяжелое ранение головы.

Медики провели ей сложную операцию на мозге, и сейчас она остается в стабильно тяжелом состоянии.

По версии следствия, несчастный случай произошел из-за небрежного хранения оружия. При этом «Оса» была официально зарегистрирована. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 224 УК РФ.

По инф. rosbalt.ru

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