Халатность взрослых снова привела к трагедиям с детьми. Сколько уже можно-то?!

Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
Трагический случай произошел под Тулой. В Киреевске погиб школьник, отправившийся вечером на прогулку в парк в сопровождении друзей.
Ребенок провалился под лед пруда и утонул, сообщает Следственный комитет.
Тело 10-летнего погибшего достали спасатели.
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В Красноярске прохожие сняли на видео, как как пенсионерка тащит плачущего и упирающегося ребенка за так называемые «детские вожжи». В итоге ребенок с громким плачем падает на землю, а женщина волочет лежащего на снегу ребенка к скамейке, останавливается и не пытается поднять мальчика с земли. В СК РФ заметили, что во время волочения ребенок ударился о край бордюра и металлической скамейки.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, в полицию направлено поручение об установлении личности женщины и ее местонахождения», — сообщили в органах следствия.
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Под Пермью мужчина зверски избил пятимесячную девочку.
Как сообщает СК РФ, в 14 февраля 27-летний житель поселка Юго-Камский напился и избил сожительницу, которая никак не могла успокоить свою плачущую дочку. После этого женщина попробовала укачать ребенка на руках, но не смогла, и тогда мужчина стал бить младенца кулаками по голове. В результате ребенок получил перелом черепа.
Девочку госпитализировали в Пермскую краевую детскую клиническую больницу. Сейчас медики стабилизировали ее состоянии, угроза жизни миновала.
Мужчина задержан и взят под стражу по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка.
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В Крыму девочка в результате несчастного случая получила тяжелое ранение из травматического пистолета.
Как сообщили в СК РФ, вечером 16 февраля отец оставил шестилетнюю дочь в припаркованном автомобиле, а сам ушел в магазин. Девочка открыла бардачок, достала хранившийся там пистолет «Оса» и ранила себя. Ребенок получил тяжелое ранение головы.
Медики провели ей сложную операцию на мозге, и сейчас она остается в стабильно тяжелом состоянии.
По версии следствия, несчастный случай произошел из-за небрежного хранения оружия. При этом «Оса» была официально зарегистрирована. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 224 УК РФ.
Украина не должна потерять свои территории или суверенитет после завершения конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов (ох, дождаться бы хотя бы завершения стрельбы в этом неспокойном регионе! - прим. МГ).
Тревога по поводу детей, которые оказываются беззащитны в этом мире из-за халатности взрослых, не уменьшается. Родители, бабушки-дедушки порой показывают такую небрежность и невнимательность по отношению к малышам, что мурашки по коже бегут. О новых происшествиях с внуками рассказываем ниже.
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