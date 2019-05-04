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В Таиланде взошел на престол новый король
|По инф. rosbalt.ru
|04 Мая 2019 г.
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В Таиланде прошла церемония коронации монарха Рамы X — Махи Вачиралонгкона. Главный брамин передал монарху корону, вес которой превышает 7 кг, и Вачиралонгкон сам увенчал ею свою голову.
Маха Вачиралонгкорн принес клятву, согласно которой его правление будет справедливым, передают СМИ.
Незадолго до вступления на престол, 2 мая, король женился на генерале Сутхиде, возглавлявшей его службу охраны и ранее работавшей стюардессой.
Новому королю 66 лет. Его отец Рама IX, правивший страной 70 лет, умер в 2016 году.
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