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В Таиланде взошел на престол новый король
По инф. rosbalt.ru   
04 Мая 2019 г.
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В Таиланде прошла церемония коронации монарха Рамы X — Махи Вачиралонгкона. Главный брамин передал монарху корону, вес которой превышает 7 кг, и Вачиралонгкон сам увенчал ею свою голову.

В Таиланде прошла церемония коронации монарха Рамы X — Махи Вачиралонгкона

Маха Вачиралонгкорн принес клятву, согласно которой его правление будет справедливым, передают СМИ.

Незадолго до вступления на престол, 2 мая, король женился на генерале Сутхиде, возглавлявшей его службу охраны и ранее работавшей стюардессой.

Новому королю 66 лет. Его отец Рама IX, правивший страной 70 лет, умер в 2016 году.

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