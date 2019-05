В Таиланде взошел на престол новый король

В Таиланде прошла церемония коронации монарха Рамы X — Махи Вачиралонгкона. Главный брамин передал монарху корону, вес которой превышает 7 кг, и Вачиралонгкон сам увенчал ею свою голову.

Маха Вачиралонгкорн принес клятву, согласно которой его правление будет справедливым, передают СМИ.

Незадолго до вступления на престол, 2 мая, король женился на генерале Сутхиде, возглавлявшей его службу охраны и ранее работавшей стюардессой.

Новому королю 66 лет. Его отец Рама IX, правивший страной 70 лет, умер в 2016 году.

Some information about the new Queen of Thailand: https://t.co/CLJFo1LO0B

✅ She used to be a flight attendant at THAI Airways

✅ Her last job was head of the King’s bodyguard

✅ No-one can give a baby a name similar to hers

✅ Defamation against her means 3 to 15 years in jail pic.twitter.com/U5yxudOQH4

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ